ซีอีโอ-ผอ.ฝ่ายสร้างสรรค์ ‘บาเลนเซียก้า’ โร่ขอโทษ เหตุทำโฆษณาไม่เหมาะสมต่อเด็ก

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ว่าผู้อำนวยการฝ่ายสรรค์สร้างและประธานผู้บริหารสูงสุด (ซีอีโอ) ของ “บาเลนเซียก้า” แบรนด์แฟชั่นชื่อดังระดับโลก ออกมาขอโทษ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม จากกรณีคอนเซ็ปต์แคมเปญโฆษณาที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งจุดชนวนการวิจารณ์อย่างรุนแรงบนสื่อโซเชียล

เมื่อเดือนที่ผ่านมา บาเลนเซียก้าได้ออกโฆษณา 2 ตัวผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ถูกวิจารณ์ความไม่เหมาะสมอย่างหนัก โดยโฆษณาแรกเป็นคอลเล็กชั่นของขวัญ ที่ปรากฏภาพเด็กถือกระเป๋าถือรูปหมีเท็ดดี้ที่ตัวถูกพันธนาการด้วยเส้นแถบแบบบีดีเอสเอ็ม ส่วนโฆษณาตัวที่ 2 เป็นคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ผลิ 2023 ที่ปรากฏเอกสารที่มีข้อความจากการตัดสินของศาลสูงปี 2008 ที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกเด็ก

เด็มนา กวาซาเลีย ดีไซเนอร์หลักและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของบาเลนเซียก้า โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ว่าตนอยากขอโทษเป็นการส่วนตัว ต่อการเลือกใช้คอนเซ็ปต์ศิลปะที่ผิดพลาดกับเด็กๆ สำหรับแคมเปญโฆษณาคอลเล็กชั่นของขวัญนี้

ขณะที่ในวันเดียวกัน เคอริง บริษัทข้ามชาติผู้ครองอาณาจักรการผลิตสินค้าฟุ่มเฟือยระดับโลกสัญชาติฝรั่งเศส เจ้าของแบรนด์บาเลนเซียก้าก็ได้ออกแถลงการณ์ที่ลงนามโดย เซดริก ชาร์บิต ซีอีโอของแบรนด์ดังกล่าว โดยเนื้อความกล่าวถึงการวางกรอบกระบวนการภายในใหม่ ซึ่งรวมถึงการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อประเมินเนื้อหางาน

ส่วนซีอีโอชาร์บิตได้ระบุว่า ตนต้องการที่จะกล่าวขอโทษอย่างจริงใจอีกครั้ง สำหรับความขุ่นเคืองใจที่เกิดขึ้น และขอแสดงความรับผิดชอบทั้งหมด

ทั้งนี้ ในแถลงการณ์ที่ประกาศเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา บาเลนเซียก้าได้ออกมาขอโทษและระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนแคมเปญดังกล่าว และว่า เอกสารที่มีข้อความทางกฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารของเด็ก เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากจากบุคคลที่ 3 ซึ่งแบรนด์ได้ยื่นคำร้องเรียนต่อการใช้ “เอกสารที่ไม่ผ่านการอนุมัติ” อย่างไรก็ดี ในแถลงการณ์ที่ออกมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ชาร์บิตระบุว่าจะไม่มีการดำเนินคดีต่อ

Balenciaga is promoting sexualisation and abuse of Children by making kids hold BDSM Bondage teddy bears.

I don’t believe in cancel culture but when you use children to try and spread a sick message your brand deserves to be cancelled. #Balenciaga #BalenciagaGate pic.twitter.com/OBiagimksO

— Oli London (@OliLondonTV) November 23, 2022