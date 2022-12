‘จัสติน บีเบอร์’ เดือด! จวก ‘เอชแอนด์เอ็ม’ สินค้าขยะ เหตุแอบใช้รูปตนโดยพลการ

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมว่า จัสติน บีเบอร์ นักร้องเพลงป๊อปหนุ่มชื่อดังชาวแคนาดา ออกมาประณามแบรนด์เสื้อผ้า “เอชแอนด์เอ็ม” ที่เป็นที่นิยมสัญชาติสวีเดน จากการใช้รูปภาพและเนื้อเพลงของตนบนสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายของสตรีทแบรนด์ดังโดยไม่ได้รับอนุญาต

บีเบอร์โพสต์ผ่านสตอรี่บนอินสตาแกรมของตนว่า “สินค้าเอชแอนด์เอ็มที่ใช้ภาพของผมคือขยะ และผมก็ไม่ได้อนุญาตมัน” พร้อมเรียกร้องให้ผู้ติดตามตนกว่า 270 ล้านคนอย่าไปซื้อสินค้าดังกล่าว

ด้านโฆษกของแบรนด์เอชแอนด์เอ็มระบุผ่านการให้ความเห็นที่มีต่อเรื่องดังกล่าวกับรอยเตอร์ว่า “เอชแอนด์เอ็มได้ทำตามกระบวนการขออนุญาตที่เหมาะสม ดังเช่นสินค้าลิขสิทธิ์และการมีส่วนร่วมทางธุรกิจอื่นๆ”

ทั้งนี้ เอชแอนด์เอ็มได้วางจำหน่ายสินค้าดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ โดยสินค้าที่ใช้รูปและเนื้อเพลงจากเพลง “Ghost” ท่อน “I miss you more than life” ของนักร้องหนุ่มชื่อดังคนนี้ มีทั้งในรูปแบบเสื้อยืด เสื้อฮู้ด และเสื้อสเวตเตอร์ ซึ่งมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 49.8-114 ดอลลาร์สหรัฐ

