คลิปเหตุการณ์ รถชนวินาศสันตะโร 50 คันรวด เหตุฤทธิ์ไซโคลนบอมบ์ถล่มสหรัฐ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันภายในเหตุการณ์เดียวเป็นจำนวนมากถึง 50 คันบนทางหลวง โอไฮโอ เทิร์นไปค์ ในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ซากของรถยนต์กีดขวางการจราจรทั้งหมด สาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากสภาพอากาศที่ย่ำแย่และทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี ซึ่งเป็นผลจาก ไซโคลน บอมบ์ ที่พัดถล่มหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐ ทำให้เกิดหิมะตก และอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างหนักจนอาจแตะระดับ -48 องศาเซลเซียส ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่หน่วยงานตำรวจทางหลวงรัฐโอไฮโอรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย และบาดเจ็บอีกหลายราย

จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผู้ถ่ายคลิปวิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าว และมีการแชร์ลงโลกโซเชียล ที่มีผู้เข้าชมจำนวนมาก

Dramatic videos show the scene of a deadly pileup on the Ohio Turnpike that involved approximately 50 vehicles during snowy conditions.

One person died and multiple people were injured, Ohio Highway Patrol said. https://t.co/qbrkoZswJU pic.twitter.com/OvJQzKjV4w

— ABC News (@ABC) December 23, 2022