‘เจเรมี เรนเนอร์’ พ่อหนุ่ม Hawkeye สุดอึด โพสต์วิดีโอ ‘Spa day’ กับแม่-น้องสาว ขณะรักษาตัวในไอซียู

แม้จะยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล แต่ เจเรมี เรนเนอร์ พ่อหนุ่ม Hawkeye ออกมาอัพเดตอาการของตนล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มกราคม ผ่านคลิปวิดีโอสุดน่ารักบนบัญชีทวิตเตอร์ของเขา

โดยในวิดีโอดังกล่าว ปรากฏภาพนักแสดงชายชื่อดังผู้นี้นอนพักผ่อนอยู่บนเตียง ขณะที่น้องสาวของเขานวดศีรษะให้ พร้อมกับแม่ที่เฝ้าอยู่เคียงข้างด้วยสีหน้าและดวงตาที่ยังบอบช้ำจากอุบัติเหตุแต่ก็เปื้อนรอยยิ้มจางๆ ให้แฟนๆ ได้โล่งใจและหายคิดถึง สมกับที่เขาเป็นนักสู้ทั้งในภาพยนตร์และชีวิตจริง

“วันที่ไม่ได้เยี่ยมยอดเท่าไรในห้องไอซียู กลับกลายเป็น Spa day ที่แสนมหัศจรรย์ ร่วมกับแม่และน้องสาว ขอบคุณมากๆ นะครับ” เรนเนอร์กล่าวเสริมผ่านคำบรรยายวิดีโอดังกล่าว

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023