สุดเศร้า นักเคลื่อนไหว LGBTQ+ คนดังเคนยา ถูกพบเป็นศพในหีบเหล็ก

เมื่อวันที่ 7 มกราคม เอเอฟพี รายงานว่า ตำรวจเคนยาได้เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยที่ฆาตกรรม นักเคลื่อนไหว LGBTQ+ ที่ถูกนำศพยัดไว้ในหีบเหล็ก ทิ้งไว้ข้างถนนได้แล้ว

เอ็ดวิน ชิโลบา นักออกแบบแฟชั่น และนายแบบวัย 25 ปี ถูกพบเป็นศพริมถนนเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ห่างจาก ริฟต์ วัลเลย์ ในเมือง เอลโดเรต ประมาณ 40 กิโลเมตร

ปีเตอร์ คิมุลโว หัวหน้าฝ่ายสืบสวนของสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนคดีอาญา ในเมืองเอลโดเรตกล่าวว่า เรามีข้อสงสัยในการควบคุมตัว มีสายลับชี้ตัวเขาและคนอื่นๆ เขาเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญ แต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้การสืบสวน

ทั้งยังเปิดเผยว่า ผู้ต้องสงสัยเป็นเพื่อนเก่าแก่ของเหยื่อ และเสริมว่า ตำรวจกำลังตามหาคนที่เห็นเขาขนหีบเข้าไปในรถที่บ้านของเขา

ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ไม่เปิดเผยชื่อในเมืองเอลโดเรตระบุว่า เขาเสียชีวิตอย่างเจ็บปวด พวกเขาต้องทรมานเขา และ ควักลูกตาออกมา ทั้งยังถูกบีบคอ ด้านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของเคนยา เรียกร้องให้ตำรวจสอบสวนอย่างรวดเร็ว และตรวจสอบให้แน่ชัด

“เป็นเรื่องน่าห่วงอย่างยิ่ง ที่เรายังพบเห็นความรุนแรงที่พุ่งเป้าไปที่ LGBTQ+ อย่างต่อเนื่อง” แถลงการณ์ระบุ

Edwin Chiloba was an amazing human. He was bold, passionate, his energy was immaculate. He embodied fashion. Someone murdered him cruelly, put his body in a box & dumped his body.

Edwin we speak your name. May yr blood not spill for nothing. Stop killing queer people. pic.twitter.com/aSgwyTSqnM

— Njeri Wa Migwi™ (@NjeriWaMigwi) January 5, 2023