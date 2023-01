วอด! โรงงานเคมีจีนระเบิด ดับแล้ว 2 สูญหายอีก 12 (คลิป)

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 16 มกราคม อ้างอิงสถานีโทรทัศน์ทางการจีนว่า เกิดเหตุระเบิดที่โรงงานเคมีในประเทศจีน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายบาดเจ็บ 34 ราย และยังมีผู้สูญหายอีก 12 ราย

สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของจีนรายงานว่า เหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 15 มกราคม ที่โรงงานแห่งหนึ่งในเทศมณฑลพันจิน มณฑลเหลียวหนิง

“ขณะนี้เพลิงไหม้จากการระเบิดอยู่ภายใต้การควบคุม และไฟที่ยังเหลืออยู่กำลังลุกไหม้ที่เสถียรและไม่รุนแรง” ซีซีทีวีกล่าว

ในการรายงานของซีซีทีวี ยังปรากฏภาพและวิดีโอขณะที่เกิดเหตุระเบิดที่มีควันสีดำกลุ่มใหญ่และเพลิงไหม้พวยพุ่งออกมาจากโรงงาน ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านนอก ซึ่งสถานีโทรทัศน์ของจีนรายนี้ยังรายงานอีกว่า มีการส่งนักดับเพลิงกว่า 330 นายเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงงานแห่งนี้

Panjin chemical plant explodes

A chemical plant in Panjin, Northeast China's Liaoning province exploded on Sunday afternoon, according to the Panshan county government. pic.twitter.com/ERfzNTFyHK

— PressTV Extra (@PresstvExtra) January 15, 2023