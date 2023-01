ครั้งแรก! เผยภาพหายาก สลัมชาวยิวสมัยสงครามโลก2 สะท้อน ‘ฉากวันสิ้นโลก’ ข้ามกาลเวลา

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 19 มกราคมว่า รูปภาพหายากของสลัมชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จากม้วนฟิลม์ของนักดับเพลิงชาวโปแลนด์ผู้จับภาพดังกล่าว ใต้จมูกของชาวเยอรมันที่เป็นผู้ปกครองในสมัยนั้น ได้รับการเผยแพร่ต่อผู้สื่อข่าวเป็นครั้งแรก ในงานแถลงข่าวของนิทรรศการ “ทะเลเพลิงที่ห้อมล้อมเราไว้: โชคชะตาของชาวยิวระหว่างการจลาจลสลัมวอร์ซอ” (Around Us a Sea of Fire – The Fate of Jewish Civilians During the Warsaw Ghetto Uprising) ที่พิพิธภัณฑ์ POLIN ด้านประวัติศาสตร์ชาวยิวโปแลนด์ในกรุงวอร์ซอ เมื่อวันที่ 18 มกราคม

รูปต่างๆ จากม้วนฟิล์มที่เพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ที่ห้องใต้หลังคาโดยลูกชายของ Zbigniew Grzywaczewski นักดับเพลิงชาวโปแลนด์ จะถูกนำมาแสดงในงานนิทรรศการดังกล่าวเพื่อให้สาธารณชนได้มีโอกาสเข้าชมในเดือนเมษายน ในโอกาสครบรอบ 80 ปีของการจลาจลที่มีเป้าหมายในการปลดปล่อยกรุงวอร์ซอจากการยึดครองของเยอรมนี

แม้ว่าจะมีการถ่ายภาพดังกล่าวในปี 1943 ที่ชาวยิวจำนวนมากลุกขึ้นต่อสู้กับผู้ปกครองนาซีจนเกิดจลาจลขึ้น แต่รูปภาพเหล่านี้ก็ไม่สามารถเก็บภาพความรุนแรงที่แท้จริงได้ หากแต่สามารถถ่ายทอดฉากวันสิ้นโลกที่ปรากฏทะเลเพลิงลุกไหม้เผาผลาญอาคารบ้านเรือน ถนนถูกทิ้งร้าง และชาวยิวที่ถูกนำตัวไปสังหาร

Zuzanna Schnepf-Kolacz ผู้จัดนิทรรศการครั้งนี้กล่าวว่า “นี่เป็นรูปภาพเพียงไม่กี่รูปที่เป็นที่รับรู้จากสลัมระหว่างการจลาจล ซึ่งไม่ได้ถูกยึดโดยชาวเยอรมัน และไม่ได้นำมาใช้เพื่อเป้าด้านการโฆษณาชวนเชื่อ”

สอดคล้องกับที่ Jacek Leociak นักประวัติศาสตร์กล่าวว่า “ม้วนฟิล์มนี้เป็นหลักฐานที่ทรงคุณค่ามาก เพราะมันถ่ายทอดภาพที่ก้าวข้ามทัศนคติของชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นมุมมองของผู้ประหัตประหารที่เห็นว่าชาวยิวเป็นเหยื่อที่ไร้ความเป็นมนุษย์และไร้ตัวตน”