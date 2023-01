อย่างกับขั้วโลก! คลื่นหนาว ถล่ม ‘เอเชียตะวันออก’ ทำอุณหภูมิดิ่ง ติดลบหลายสิบองศา ไต้หวันอึ้งหิมะตก

สำนักข่าวเอ็นเอชเครายงานว่า ประเทศในแถบเอเชียตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย จีน เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ เผชิญหน้ากับคลื่นความหนาวที่ถาโถมใส่อย่างหนัก ส่งผลให้อุณหภูมิของแต่ละประเทศลดฮวบทะลุติดลบหลายสิบองศา

สื่อทางการจีนรายงานว่า จีนสามารถตรวจวัดอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่ประเทศเคยประสบมาได้เมื่อวันที่ 22 มกราคม ในมณฑลเฮย์หลงเจียง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยตัวเลขอุณหภูมิดังกล่าวอยู่ที่ -53 องศาเซลเซียส

ขณะที่เมื่อวันที่ 24 มกราคม กรุงปักกิ่งมีท้องฟ้าโปร่ง แต่การพยากรณ์อากาศของเมืองหลวงของจีนนี้ในช่วงเช้ากลับมีรายงานว่าอุณหภูมิจะลดลงอยู่ที่ -13 องศาเซลเซียส โดยปรากฏประชาชนหลายคนสวมใส่หมวกท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวจัด

ด้านเจ้าหน้าที่จีนเรียกร้องให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันความหนาวเย็นอย่างรุนแรงในประเทศ ที่เทศกาลวันหยุดตรุษจีนได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

สอดคล้องกับที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงสำนักข่าวยอนฮัปว่า กรมอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ออกประกาศเตือนภัยคลื่นความหนาวในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเมื่อวันที่ 24 มกราคม เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงเช้าของวันดังกล่าวลดลงอย่างรุนแรง อยู่ที่ -16.4 องศา ณ กรุงโซล ขณะที่เขตชอลวอนในจังหวัดกังวอน ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีอุณหภูมิต่ำอย่างมากที่ -25.5 องศาเซลเซียส

สภาพอากาศที่หนาวจัดและลมกระโชกแรงยังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการดำเนินการของสายการบินต่างๆ โดยเที่ยวบินเกือบ 500 เที่ยวบิน ที่เดินทางไปและกลับจากเกาะเชจูของเกาหลีใต้ถูกยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศในฤดูหนาวที่รุนแรง ตามแถลงการณ์ของเจ้าหน้าที่ในวันเดียวกัน

ด้านนายฮัน ด็อก ซู นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ เรียกร้องให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีมาตรการความปลอดภัยในเรื่องภัยความหนาวนี้เมื่อวันที่ 23 มกราคม

สถานีโทรทัศน์ทางการของเกาหลีเหนือก็ได้พยากรณ์อากาศในช่วงค่ำของวันเดียวกันว่า อุณหภูมิของกรุงเปียงยางในช่วงเช้าของวันที่ 24 มกราคม จะลดลงอย่างหนัก อยู่ที่ -20 องศาเซลเซียส

อีกทั้งภูมิภาคทางเหนือของเกาหลีเหนือที่เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีสภาพความยากจนสูง มีแนวโน้มที่จะเผชิญหน้ากับการลดต่ำลงของอุณหภูมิรุนแรงที่ต่ำว่า -30 องศาเซลเซียส ด้านพื้นที่ชายฝั่งของประเทศก็คาดว่าจะมีลมกระโชกแรงเช่นกัน

ไต้หวันก็ประสบปัญหาสภาพภูมิอากาศแปรปรวนจากคลื่นความหนาว โดยปรากฏหิมะโปรยปรายและลูกเห็บตกลงมาในพื้นที่สูง อย่างภูเขาลาลาซาน ในเมืองเถาหยวน นักท่องเที่ยวจึงใช้โอกาสนี้ชื่นชมปรากฏการณ์สภาพอากาศที่หาดูได้ยากเนื่องจากอุณหภูมิลดลงอย่างมากนี้ ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลาลาซานในวันที่ 24 มกราคม

A bit of snow on the mountains visible from Taoyuan/Hsinchu today—been awhile since I’ve seen that in March. pic.twitter.com/ymwn2b5euK

— Morgan Everett (@MorganinAsia) March 8, 2022