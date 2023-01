เผยคลิป ตร.มะกัน รุมทำร้ายคนผิวสีถึงตาย ปชช.ไม่ทน ลุกฮือประท้วงความรุนแรงของจนท. (คลิป)

เผยคลิป ตร.มะกัน รุมทำร้ายคนผิวสีถึงตาย ปชช.ไม่ทน ลุกฮือประท้วงความรุนแรงของจนท.

สำนักข่าวบีบีซีรายงานเมื่อวันที่ 28 มกราคมว่า มีการเปิดเผยวิดีโอฟุตเทจแสดงเหตุการณ์สุดช็อกขณะที่ตำรวจ 5 นายประจำเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลัดกันทำร้ายนายไทร์ นิโคลส์ ชาวอเมริกันผิวสี ที่อาศัยในเมืองดังกล่าว ซึ่งถูกเรียกให้หยุดรถขณะเดินทางกลับบ้าน จนเขาร้องหาแม่ของเขาอย่างเจ็บปวด ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา

Advertisment

โดยในวิดีโอแรก ปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจลากตัวนิโคลส์ออกมาจากรถยนต์ที่เขาขับและตะโกนให้เขาลงไปนอนราบที่พื้น ด้านนิโคลส์ได้แสดงท่าทีขัดขืนและปฏิเสธว่า “ผมไม่ได้ทำอะไรผิด” ซึ่งเขาได้หลบหนีการควบคุมตัวเป็นเวลาสั้น ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่รวบตัวได้อีกครั้ง

You have a RIGHT to resist and run from this. If THIS is policing, resisting is our constitutional right. #TyreNichols pic.twitter.com/S5xivoS1FJ Advertisement — DystopianOligarchy (@Timothy33819519) January 28, 2023

ด้านตำรวจ ในตอนแรกกล่าวว่านิโคลส์ถูกจับกุมในข้อหาขับรถโดยประมาท ซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์

Advertisement

ส่วนวิดีโอที่ 2 เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงที่จับภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรุมต่อยและทำร้ายนิโคลส์ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย หลังจับตัวนิโคลส์ได้

They're literally just passing him around between officers who want a swing… #TyreNichols pic.twitter.com/M0SIfNqIbO — James Kozanitis (@JamKozy) January 28, 2023

ขณะที่วิดีโอที่ 3 เป็นภาพจากกล้องติดตัวตำรวจที่แสดงภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ทุบตีนิโคลส์ที่ถูกจับตัวอยู่ที่พื้น อีกทั้งยังมีการพ่นสเปรย์พริกไทยใส่และด่าทอ ขณะที่ชายวัย 29 คนนี้ตะโกนร้องเรียกหาแม่ของเขาซ้ำๆ

WARNING: This is the brutal bodycam footage of Tyre Nichols. It is VERY difficult to watch, especially the end when he calls out to his mother. pic.twitter.com/eTUh0GsEsG — Ben Crump (@AttorneyCrump) January 28, 2023

การบุกจับตัวของตำรวจ 5 นายนี้ ส่งผลให้นิโคลส์เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 3 วันภายหลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ชาวอเมริกันจึงรู้สึกไม่พอใจกับอย่างมากและออกมาประท้วงการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาอย่างล้นหลามทั้งในเมืองเมมฟิส และเมืองอื่นๆ ทั่วสหรัฐ รวมถึงนครนิวยอร์ก

ทนายความของครอบครัวนายนิโคลส์ เปรียบเทียบการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ กับกรณีของ รอดนีย์ คิง ในลอสแองเจลิสเมื่อปี 1991

อันโตนิโอ โรมานุชชี หนึ่งในทนายความกล่าวว่า “ตามคำนิยามของกฎหมายแห่งรัฐ ชายหนุ่มคนนี้ ถูกก่อการร้าย”

ด้านประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ ขณะที่เรียกร้องให้การชุมนุมอยู่ในความสงบ ได้แถลงการณ์ว่า “เช่นเดียวกับหลาย ๆ คน ผมรู้สึกเดือดดาลและเจ็บปวดอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นวิดีโอการทุบตีอันน่าสยดสยองซึ่งทำให้ไทร์ นิโคลส์เสียชีวิต”

เซเรลีน เดวิส ผู้กำกับการตำรวจเมืองเมมฟิสกล่าวถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่นี้ว่า “ชั่วร้าย ไร้ความปราณี และไร้มนุษยธรรม”

ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 5 คนซึ่งเป็นชาวอเมริกันผิวสีเช่นเดียวกับนิโคลส์ ได้แก่ ทาดาริอุส บีน, ดีมีทริอุส ฮาเลย์, เดสมอนด์ มิลส์ จูเนียร์, เอ็มมิตต์ มาร์ตินที่ 3 และจัสติน สมิธ ถูกไล่ออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยพวกเขาถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่ 26 มกราคม และแต่ละคนถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับที่สอง การทำร้ายร่างกายโดยมีเหตุฉกรรจ์ การลักพาตัว การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และการกดขี่ของเจ้าหน้าที่

อย่างไรก็ดี บันทึกของเรือนจำระบุว่า อดีตเจ้าหน้าที่สี่ในห้าคนได้รับการประกันตัวและเป็นอิสระจากการควบคุมตัวแล้วภายในเช้าของวันที่ 27 มกราคม