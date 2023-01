ฝนถล่มหนัก ท่วมอาคารผู้โดยสาร สนามบินโอ๊คแลนด์ คนติดค้างกว่า 2,000 ราย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม รอยเตอร์ รายงานว่า ฝนที่ถล่มอย่างหนักในเมือง โอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ที่มีประชากรอาศัยอยู่ 1.6 ล้านคน ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และต้องอพยพประชาชน โดยมีการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว 2 รายและสูญหายอีก 2 คน

โดย นายคริส ฮิปสกินส์ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ที่เพิ่งรับตำแหน่งได้ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ ได้บินด่วนไปสำรวจความปลอดภัยของผู้ประสบภัยน้ำท่วม ก่อนจะระบุว่า บางพื้นที่มีความเสียหายอย่างมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โอ๊คแลนด์ถูกฝนกระหน่ำ ซึ่งเป็นวันที่ฝนตกมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ตำรวจนิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า พบศพชาย 2 คน และตำรวจได้ค้นหาชายที่เชื่อว่าถูกพัดหายไป และอีก 1 คน ที่ถูกดินถล่มบ้าน ซึ่งมีสายกว่า 2000 สาย ที่โทรมาขอความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ สนามบินโอ๊คแลนด์ มีฝนตกถึง 249 มิลลิเมตร ใน 24 ชั่วโมง นับถึงเวลา 09.00 น. ของวันเสาร์ที่ 28 มกราคม โดยทำลายสถิติเดิมเมื่อปี 1985 ที่ตกหนัก 161.8 มิลลิเมตร ทำให้ต้องระงับการบินทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สื่อต่างประเทศได้มีการเปิดเผยว่าอาคารผู้โดยสารถูกน้ำท่วม โดยมีนักเดินทางกว่า 2,000 คน ที่ติดอยู่ในสนามบิน น้ำที่ท่วมขังทำให้การเดินทางบริเวณโดยรอบถูกตัดขาด

เว็บไซต์ 1news รายงานว่า ผู้โดยสารที่ติดค้างอยู่ในสนามบิน ห้องน้ำก็ไม่สะอาด ผู้โดยสารบางคนต้องการกระเป๋าที่โหลดเข้าไปในเครื่องเนื่องจากต้องการยา บางคนระบุว่าต้องรอถึง 14 ชั่วโมง กว่าจะได้น้ำสักขวด

แกรี่ มัวร์ ผู้โดยสารอีกราย ระบุว่า มีคนมากกว่า 500 คน ต้องรออยู่ที่ชั้นบนทั้งคืน ทั้งเด็ก คนแก่ และคนที่ต้องใช้วีลแชร์ โดยไม่มีคนให้ข้อมูล หรืออะไรเลย

“สามีวัย 81 ปี ต้องนอนบนพื้นหิน” มอรีน ดักเวิร์ธ ระบุ

เว็บไซต์ของสนามบิน ระบุว่า อาคารผู้โดยสารจะเปิดเวลา 5 โมงเย็น ขณะที่ เที่ยวบินระหว่างประเทศจะเริ่มบินอีกครั้งเวลา 04.30 ของวันอาทิตย์ โดยแอร์นิวซีแลนด์ ระบุว่า มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ 12 เที่ยวบิน ที่มุ่งหน้ามาโอ๊คแลนด์ ต้องเปลี่ยนเส้นทางชั่วข้ามคืน

Record breaking torrential rain has caused severe flooding in parts of North Island , Planes being diverted to Christchurch ! pic.twitter.com/MS5Md6I8Zi

Auckland Airport : "Due to the damage, no domestic or international flights will be arriving or departing from Auckland Airport before noon Saturday, 28 January."#aircraft #airport #aviation #flood pic.twitter.com/pdX3PMW8w4

— FL360aero (@fl360aero) January 27, 2023