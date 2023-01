ชุดเกาะอกสีม่วงเข้ม หนึ่งในเดรสดังของ ‘ไดอานา’ อดีตเจ้าหญิงแห่งเวลส์ ถูกประมูลไปเฉียด 20 ล้านบ.

ชุดเดรสกำมะหยี่ผ้าไหมสีม่วงเข้ม หนึ่งในชุดเดรสที่โดดเด่นที่สุดของเจ้าหญิงไดอานา แห่งเวลส์ผู้ล่วงลับ ได้รับการยืนยันว่ามีผู้ประมูลไปในราคาสูงถึง 604,800 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 19.8 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการไว้ถึง 5 เท่า ที่ราคา 120,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.9 ล้านบาท) ในการจัดประมูลโดยสำนักประมูลซอธบี้ส์ ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันศุกร์(27 ม.ค.)ที่ผ่านมา

เจ้าหญิงไดอานา อดีตพระชายาในเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารในขณะนั้นหรือพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งราชวงศ์อังกฤษในปัจจุบัน ทรงสวมชุดเดรสเกาะอกสีม่วงเข้มชุดนี้ทั้งสำหรับการถ่ายภาพพระฉายาลักษณ์อย่างเป็นทางการในปี 1991 รวมถึงปรากฎในภาพวาดสีน้ำมันผลงานของ ดักลาส ฮาร์ดินจ์ แอนเดอร์สัน ศิลปินชาวอังกฤษ และ สำหรับลงนิตยสาร Vanity Fair ในปี 1997 ก่อนหน้าที่เจ้าหญิงไดอานาจะสิ้นพระชนม์ในอุบัติเหตุทางรถยนต์ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในปีเดียวกัน

An official oil painting of Princess Diana by British artist, Douglas Hardinge Anderson.

