‘ริฮานนา’ สลัดลุคแม่ค้า กลับมาโชว์สุดปัง พร้อมเปิดตัวแขกสุดพิเศษ ในงาน Super Bowl ครั้งที่ 57

ตัวแม่อย่าง “ริฮานนา” สลัดคราบแม่ค้า กลับมาแสดงโชว์สุดปังให้แฟนคลับของเธออย่างเหล่านาวีได้หายคิดถึงหลังพักงานโชว์เพลงไปนานเกือบ 8 ปี ในการแสดงช่วงพักครึ่งของการแข่งขัน Super Bowl ครั้งที่ 57

Advertisment

นักร้องดาวค้างฟ้าคนนี้ปรากฏตัวในสนามบนเวทีลอยฟ้า ด้วยชุดหมีสีแดงเพลิง ภายในสวมชุดรัดรูปสีแดงพร้อมเกาะอกพลาสติกขึ้นรูป อวดทรวดทรงสุดแซ่บ แต่สิ่งที่สร้างเสียงอื้ออึงมากที่สุดคือ ริริเธอไม่ได้มาคนเดียว แต่พาแขกสุดพิเศษ อย่างลูกน้อยในท้องมาแสดงในงานนี้ด้วย สอดคล้องกับที่ตัวแทนของริฮานนายืนยันต่อนิตยสาร Rolling Stone และ The Hollywood Reporter ว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองอยู่ในขณะนี้

อย่างไรก็ดี สำหรับแฟนๆ ที่คาดหวังว่าแม่ริจะเปิดตัวเพลงใหม่ในการแสดงนี้อาจต้องผิดหวังเล็กน้อย เพราะครั้งนี้ริฮานนาขนเพลงฮิตปรอทแตกในอดีตมาให้แฟนๆ หายคิดถึงและหวนระลึกสู่อดีตไปพร้อมๆ กัน ตั้งแต่เพลง “Where Have You Been” “Only Girl (In the World)” และ “We Found Love”

Advertisement

ส่วนเพลงสายแดนซ์ยั่วบดอย่างเพลงเปิดตัว “Bitch Better Have My Money” “Rude Boy” และ “Work” ก็ถูกบรรจุอยู่ในการแสดงนี้เช่นกัน ขณะที่แม่ริของเราปิดฉากโชว์นี้อย่างเฉิดฉายด้วยเพลง “Diamonds” ท่ามกลางทะเลดาวที่สุกสกาวจากเหล่าผู้ชม Super Bowl และพลุสุดตระการตา

ทั้งนี้ การที่ริฮานนามาแสดงในงานช่วงเย็นตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐนี้ถือเป็นเรื่องพลิกผัน หลังจากที่เธอเคยปฏิเสธงานดังกล่าวเพื่อประท้วงวิธีจัดการปัญหาด้านเชื้อชาติของสมาคมฟุตบอลแห่งชาติสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขัน Super Bowl นี้

อย่างไรก็ดี นักร้องตัวแม่จากเกาะบาร์เบโดสผู้นี้กล่าวว่าการตกลงรับงานสเกลมหึมาครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเป็นตัวแทนต้นแบบ “มันเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกชายฉันจะได้เห็นสิ่งนี้” ริฮานนากล่าว