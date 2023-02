วงการมายาเศร้า ราเคล เวลช์ ดารา Sex symbol ในตำนานแห่งวงการฮอลลีวูด สิ้นใจในวัย 82 ปี

สำนักข่าวเอพีและเอเอฟพีรายงานว่า ราเคล เวลช์ ดาราใหญ่แห่งวงการฮอลลีวูดผู้เป็น Sex symbol แห่งยุคทศวรรษที่ 1960-1970 ได้จากไปอย่างสงบในวัย 82 ปีเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ หลังล้มป่วยมาเป็นระยะเวลาสั้นๆ ตามข้อมูลจากผู้จัดการส่วนตัวของเธอ

เวลช์ มีชื่อเดิมคือ โจ ราเคล เทจาดา เกิดในปีค.ศ. 1940 ที่นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และไปเติบโตในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในช่วงวัยรุ่น เธอกวาดรางวัลประกวดนางงามหลายรางวัล และเริ่มอาชีพการแสดงด้วยการเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์ฟอร์มเล็ก และได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เพลงเรื่อง Roustabout ปี 1964 นำแสดงโดยเอลวิส เพรสลีย์

ต่อมา เวลช์ได้รับเลือกให้เป็นนักแสดงนำใน Fantastic Voyage ในปี 1966 ตามด้วยภาพยนตร์เรื่อง One Million Years BC ในปีเดียวกันที่ส่งให้เธอเป็น Sex symbol แห่งวงการมายาจากการที่เธอใส่ชุดว่ายน้ำแสดงในภาพยนตร์ดังกล่าว นิตยสารเพลย์บอยเคยยกตำแหน่ง ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดแห่งยุค 1970 ให้กับเธอ แม้เธอจะไม่เคยถ่ายแบบเปลือยให้กับนิตยสารเพลย์บอย ในปี 2013 ชื่อของเวลช์รั้งอันดับ 2 ในตาราง ผู้หญิงที่ฮอตที่สุดตลอดกาล จัดอันดับโดยนิตยสาร Men’s Health

ตลอดชีวิตการแสดงของเวลช์ เธอแสดงภาพยนตร์ทั้งสิ้นกว่า 30 เรื่อง และปรากฎตัวในจอโทรทัศน์กว่า 50 เรื่องตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี โดยเธอได้รับรางวัลลูกโลกทองคำ 1 ครั้ง ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์เพลงหรือคอมเมดี จากภาพยนตร์เรื่อง The Three Musketeers ปี 1973 นอกจากการแสดงแล้ว เวลช์ยังมีความสามารถในการร้องเพลงและเต้นอีกด้วย เธอได้รับเสียงชื่นชมและพิสูจน์ตัวเองจากเสียงครหาของเหล่านักวิจารณ์ จากการแสดงละครเวทีเพลงเรื่อง Woman of the Year ในปี 1981

ในชีวิตส่วนตัว เวลช์แต่งงานทั้งหมด 4 ครั้ง มีลูก 2 คน คือ เดม่อน เวลช์ และธาห์นี เวลช์ ซึ่งเป็นนักแสดงเช่นเดียวกับคุณแม่