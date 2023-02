ไม่ทน! ผู้สูงอายุจีนรวมตัวประท้วงในอู่ฮั่น-ต้าเหลียน หลังทางการตัดงบเบิกค่ารักษา

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ผู้สูงอายุชาวจีนรวมตัวกันเพื่อประท้วงที่ทางการจีนเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านค่ารักษาในเมืองอู่ฮั่นและเมืองต้าเหลียน

การประท้วงดังกล่าวถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ชาวจีนออกมาส่งเสียงของตนเองในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นเมืองที่ตรวจพบการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นครั้งแรก โดยการประท้วงรอบแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ หลังจากที่ทางการท้องถิ่นจีนตัดงบค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ผู้เกษียณอายุสามารถเบิกได้

วิดีโอจากสื่อสังคมออนไลน์แสดงภาพผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เกษียณอายุขณะร้องเพลงประจำพรรคคอมมิวนิสต์สากล “the Internationale” และแม้ว่าประเด็นสิทธิทางสุขภาพดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระดับมณฑล แต่การประท้วงได้แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของประเทศ ซึ่งดูเหมือนจะมีความคิดในเรื่องการชุมนุมที่เปลี่ยนไป

Today, tens of thousands of Chinese pensioners took to the streets of Wuhan to protest against the govt cutting their medical benefits. In true communist fashion, CCP authorities sent in the police. Take a look:pic.twitter.com/VgH5ny0m1z

