ทูตซาอุดีฯประจำไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ ‘ดอน’ ในโอกาสรับหน้าที่

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ข่าวสารนิเทศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ว่า นายอับดุรเราะห์มาน อับดุลอะซีซ อัลซุฮัยบานี เอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

Advertisment

ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผลสำเร็จของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 และแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านการประชุมสภาความร่วมมือซาอุดี-ไทย ครั้งที่ 1 และแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ซาอุดีอาระเบีย (Roadmap to Strengthen Bilateral Relations between the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Saudi Arabia)

Advertisement

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในกรอบ ASEAN – GCC (Gulf Cooperation Council) ให้มีความใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประโยชน์ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจการค้า และพลังงาน รวมถึงการสนับสนุนระหว่างกันในเวทีระหว่างประเทศ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค อาทิ เมียนมา ยูเครน และอาเซียนด้วย