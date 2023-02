สถานทูตญี่ปุ่นจัดกิจกรรม งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาจักรพรรดินารูฮิโตะ ขนร้านญี่ปุ่นร่วมเปิดบูธ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมเพลนารี ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ แห่งญี่ปุ่น ซึ่งจะทรงมีพระชนมพรรษา 63 พรรษาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ โดยมีแขกเข้าร่วมในงานกว่า 1,300 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆของไทย นักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่จากสถานทูตต่างๆ อาทิ เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส สหรัฐ เข้าร่วมในงาน

เมื่อเวลา 18.50 น. กิจกรรมแรกของงานได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการแสดงบทเพลงประสานเสียงจากวงเดอะ แบงค็อก กลี คลับ ในบทเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขึ้นกล่าวเปิดงานบนเวทีว่า ตามจริงแล้วนั้น วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะของญี่ปุ่น ที่แท้จริงจะมีขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ แต่ทางสถานทูตรอไม่ไหวที่จะได้จัดงานใหญ่งานแรกนับตั้งแต่ผ่านพ้นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นับเป็นช่วงเวลานานถึง 3 ปีที่ทางสถานทูตไม่ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเช่นนี้ อย่างไรก็ดี ยังมีบางสิ่งที่ยังคงชัดเจนอยู่เสมอ นั่นก็คือมิตรภาพระหว่างญี่ปุ่นและไทยยังคงไม่หยุดที่จะเบ่งบานต่อไป

ท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวอีกว่า ขณะนี้ พรมแดนระหว่างทั้งสองประเทศได้เปิดขึ้นอีกครั้ง หลังต้องเจอกับมาตรการควบคุมโรคต่างๆมากมาย ประเทศไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นเป็นอันดับที่ 2 จากรายงานข้อมูลล่าสุด และชาวไทยจำนวนมากก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ชาวไทยเลือกประเทศญี่ปุ่นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ท่านทูตกล่าวว่าภายในงานวันนี้ จะมีรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองและจังหวัดในญี่ปุ่นราว 10 แห่ง ตั้งแต่จังหวัดอาคิตะ ทางตอนเหนือของประเทศ ไปจนถึงจังหวัดโอกินาวะ ทางตอนใต้ มาตั้งบูธเพื่อจัดแสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ภายในงานยังมีบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นมาจัดแสดงสินค้าเพื่อสร้างสีสัน และสร้างประสบการณ์ความเป็นญี่ปุ่นภายในงานวันนี้ “สุดท้ายนี้ ผมขอให้คำมั่นกับทุกท่านว่าจะทำงานให้หนักยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นขึ้นไปอีก ผมมั่นใจว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะสามารถพัฒนาขึ้นไปอีกในปี 2023 เพื่อที่ทั้งญี่ปุ่นและไทยจะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ ไปสู่ช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ในอนาคตข้างหน้า” ท่านทูตกล่าวปิดท้าย

กิจกรรมต่อมาบนเวทีเป็นช่วงการแสดงดนตรีของวง PSYCHIC FEVER สมาชิก 7 คน มาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยแสดงเพลงที่มีชื่อว่า Choose one และ To The Top หลังจบการแสดง สมาชิกของวงเผยว่ามาแสดงอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี2022 แล้วเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานการแสดง และได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างมากตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในไทย จากนั้นวง BALLISTIK BOYZ ขึ้นแสดงบนเวทีต่อด้วยเพลง Last Dance Ni Bye Bye และเพลง Animal โดยวงดังกล่าวเพิ่งออกซิงเกิลใหม่ชื่อ Drop Dead ร่วมกับวง Trinity นักร้องกลุ่มบอยแบนด์ชื่อดังของไทย ถือเป็นซิงเกิลแรกของวงที่ปล่อยในระดับนานาชาติ หลังสิ้นสุดการแสดง ทั้ง 2 วงได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ภายในงานยังมีบูธของบริษัทด้านอาหารของญี่ปุ่นหลายบริษัทมาร่วมเปิดให้แขกภายในงานได้ลิ้มลองความอร่อยของอาหารญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น ซูชิ ปลาดิบ ข้าวแกงกะหรี่และน้ำมะเขือเทศจากร้านบิจิน เบียร์จากบริษัทอาซาฮี ซัปโปโร และคิริน เหล้าสาเก รวมถึงเกี๊ยวซ่าจากบูธของอายิโนะโมะโต๊ะ

นอกจากด้านอาหารแล้ว บริษัทและหน่วยงานต่างๆของญี่ปุ่นยังได้มาเปิดบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของตัวเองเช่นเดียวกัน อาทิ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น หรือไจก้า ที่ได้มาจัดแสดงโครงการต่างๆที่ได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทย เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (เจเอ็นทีโอ) มาจัดแสดงเอกสารท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศญี่ปุ่น ให้สำหรับผู้ที่สนใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้รับความรู้เพิ่มเติมถึงแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางในประเทศ ส่วนอีกบูธที่ได้รับความสนใจจากแขกในงานอย่างมากคือบูธของฟูจิฟิล์ม ที่มีการนำผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ถ่ายภาพของบริษัทออกมาแสดงในงาน รวมถึงจัดโซนถ่ายภาพให้แขกในงานได้มาถ่ายภาพ และใส่กรอบกลับบ้านเป็นที่ระลึกอีกด้วย