ฮือฮา ญี่ปุ่นพบ ลูกบอลเหล็ก ปริศนา โผล่เกยชายหาด จนท.เร่งตรวจสอบที่มา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ บีบีซี รายงานว่า พบลูกโลหะขนาดใหญ่ เกยชายฝั่งในเมือง ฮามะมัตซึของญี่ปุ่น ทำให้ชาวบ้านต่างมึนงง และ คาดเดาว่าสิ่งนี้คืออะไร

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยเก็บกู้ระเบิด ที่ไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไร แต่อย่างไรก็ดี เท่าที่ทราบนั้น เป็นลูกบอลกลวงๆ ไม่อันตราย โดยมีการคาดการณ์ว่าเป็นทุ่นลอยน้ำ หลายคนก็เรียกมันว่า ไข่ก็อตซิลล่า บ้างว่า ทุ่นจอดเรือ หรือ สิ่งที่มาจากนอกโลก

สถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่น ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ ขณะที่เจ้าหน้าที่ 2 คน กำลังมองดูวัตถุทรงกลมโลหะที่ขึ้นสนิมนี้ ซึ่งมันมีขนาดกว้างประมาณ 1.5 เมตร ซึ่งถูกค้นพบโดยชาวบ้าน และได้แจ้งตำรวจหลังจากสังเกตเห็นความผิดปกติดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ได้เข้าปิดล้อมพื้นที่ และ ตรวจเอ็กซเรย์ โดยไม่เปิดเผยอะไรมากไปกว่าการยืนยันว่ามันปลอดภัย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ก็ยังได้บอกว่าจะนำมันออกไปในไม่ช้า

NHK ได้สัมภาษณ์นักวิ่งบนชายหาดรายหนึ่ง บอกว่าเขาประหลาดใจกับสิ่งนี้ เนื่องจากลูกบอลนี้ อยู่มาระยะหนึ่งแล้ว พยายามดันมันแต่ว่าไม่ขยับ

อย่างไรก็ตาม การพบกับวัตถุลักษณะนี้ ปกติแล้วจะไม่ได้ทำให้สังคมเกิดความสงสัยมากนัก แต่ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับวัตถุที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ นับแต่สหรัฐ ยิงบอลลูนสายลับจีนร่วมเมื่อต้นเดือนนี้ พุธที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้แสดงความกังวลต่อจีน เกี่ยวกับบอลลูนสอดแนมต้องสงสัย ที่เห็นเหนือท้องฟ้าอย่างน้อย 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่มีครั้งแรก เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ปักกิ่งได้ปฏิเสธคำกล่าวว่าเป็นหน่วยจารกรรม

