ผู้โดยสารช็อก ยืนรอรับกระเป๋าที่สนามบินอยู่ดีๆ จู่ๆ มีคนร่วงลงมาจากเพดาน

ผู้โดยสารช็อก ยืนรอกระเป๋าที่สนามบินอยู่ดีๆ จู่ๆ มีคนร่วงลงมาจากเพดาน

เว็บไซต์ wtsp รายงานเหตุไม่คาดฝันสำหรับเหล่านักเดินทาง เมื่อเจอกับคนที่ตกลงมาจากเพดาน ระหว่างรอกระเป๋า

เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาติแทมปา ในฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดยสนามบินได้ยืนยันกับ 10 แทมปาเบย์ว่า คนงานได้ตกลงมาจากเพดาน ใกล้กับจุดรับกระเป๋าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

โฆษกของสนามบินเปิดเผยว่า ยังไม่ได้สอบถามสาเหตุที่คนงานที่ตกลงมาโดยตรง และบอกว่า ไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ

เคลลี่ แชมเปี้ยน พยานในเหตุการณ์ดังกล่าว เปิดเผยว่า กำลังลงบันไดเลื่อนไปรับกระเป๋า ก็เห็นคนตกลงมา พวกเขาพยายามที่จะเข้าไปช่วยชายคนนั้น และกังวลถึงผู้โดยสารที่รอกระเป๋าอยู่แถวนั้น

ซึ่งเธอก็ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวลงในทวิตเตอร์ด้วย

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าชายรายดังกล่าวกำลังทำอะไร ก่อนที่จะร่วงลงมาจากเพดาน

@FlyTPA a man just fell through the ceiling and landed in @SouthwestAir baggage claim. 😳 pic.twitter.com/s8OAMEn2xm

— Champ (@krchampion) February 21, 2023