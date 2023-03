สุดยอดกัปตัน นักบินมอบประสบการณ์ลืมไม่ลง บินวนพาผู้โดยสารชมแสงเหนือ

เว็บไซต์ flightradar24 ได้รายงานว่า นักบินได้สร้างเซอร์ไพรส์ ให้กับผู้โดยสารด้วยการบินวนชมแสงเหนือ

โดยว่า แสงเหนือนั้น จะสามารถเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษ ในช่วงสัปดาห์นี้ ในพื้้นที่ละติจูดเหนือ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมองเห็นได้เพียงด้านเดียวของเครื่องบิน จึงมีเพียงแค่นักบินไม่กี่คน และผู้โดยสารส่วนหนึ่ง ที่จะมองเห็น แต่นักบินไม่กี่คนนั้น ก็ได้ตัดสินใจที่จะบินวน 360 องศา เพื่อให้ผู้โดยสารได้มองเห็น

นักบินดังกล่าวเป็นเที่ยวบินของ EasyJet เที่ยวบิน 1806 จากเมือง Reykjavik ไปยัง Machester ได้บินเลี้ยว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่เกาะแฟโร เพื่อให้ผู้โดยสารที่อยู่ด้านขวาของเครื่องบิน สามารถชมแสงเหนือได้เช่นกัน

เรียกว่าเป็นความโชคดี ขณะที่คนอื่นจะต้องจ้างเที่ยวบินเพื่อบินวนดู

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา easyJet ได้จัดเที่ยวบินพิเศษ ทัวร์ชมแสงเหนือ เพื่อหาเงินบริจาคให้กับ Aerobility เพื่อการกุศลในสหราชอาณาจักร ช่วยเหลือผู้พิการเรียนรู้เรื่องการบิน

Same flight. View from the nose. Too bad I did not have proper camera. #feelfinnair #northernlights pic.twitter.com/0C4CqVkjyD

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights 🤩 pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo

— Adam Groves (@APTGroves) February 27, 2023