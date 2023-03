‘เยรูซาเล็ม’ ทำพิธีปลุกเสก ‘น้ำมันเจิมศักดิ์สิทธิ์’ สำหรับพิธีบรมราชาภิเษก ‘คิงชาร์ลส์ที่ 3’ เรียบร้อย

สำนักพระราชวังบักกิงแฮมแถลงเมื่อวันที่ 3 มีนาคมว่า น้ำมันเจิมศักดิ์สิทธิ์ ที่ประกอบด้วยส่วนผสมของน้ำมันมะกอก ดอกกุหลาบหอม และดอกส้ม สำหรับใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งราชวงศ์อังกฤษ ในวันที่ 6 พฤษภาคมที่จะถึง ได้รับการปลุกเสกตามพิธีกรรมทางศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ เมืองเก่า ในนครเยรูซาเล็ม อันเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในประเทศอิสราเอล

Advertisment

โดยพิธีปลุกเสกน้ำมันเจิมดังกล่าวมี ธีโอฟิลอสที่ 3 พระสังฆราชแห่งเยรูซาเล็ม และ โฮซาม นาอูม อาร์ชบิชอปแองกลิกัน ในเยรูซาเล็ม เป็นผู้ประกอบพิธี ที่โบสถ์พระคูหาศักดิ์สิทธิ์ (Church of the Holy Sepulchre) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวคริสเตียนเชื่อว่าเป็นที่่ตั้งสุสานของพระเยซู

สำนักพระราชวังบักกิงแฮมระบุว่า น้ำมันเจิมศักดิ์สิทธิ์ ที่มีลักษณะพิเศษคือ ความหอมจากน้ำมันหอมระเหย ยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากงา ดอกมะลิ และ อบเชย ด้วย อันเป็นส่วนผสมเดียวกับน้ำมันเจิมศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พระราชชนนีในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เมื่อปีค.ศ.1953 โดยเป็นสูตรที่มีการสืบทอดใช้มาเป็นเวลาหลายร้อยปี นอกจากนี้ น้ำมันเจิมศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วดังกล่าวยังจะใช้สำหรับสมเด็จพระราชินีคามิลลา พระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ด้วย

Advertisement

น้ำมันเจิมศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวถูกบรรจุเก็บไว้ในคนโทสีเงินหรูวิจิตร โดยน้ำมันมะกอก ที่เป็นส่วนผสมหนึ่งในนั้น นำมาจากภูเขามะกอกเทศ ( Mount of Olives) โดยเป็นมะกอกที่มาจาก 2 สวน ได้แก่ สวนของอาราม Monastery of the Ascension และ Monastery of Mary Magdalene ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงอลิซ แห่งกรีซ ผู้ทรงเป็นสมเด็จย่าของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3

อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี ประมุขแห่งคริสตจักรแองกลิกัน ที่จะเป็นผู้นำการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 กล่าวว่า น้ำมันเจิมศักด์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกนี้สะท้อนถึงสายสัมพันธ์ของราชวงศ์ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ที่มีกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ โดยน้ำมันนี้บ่งบอกถึงความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งระหว่างพิธีบรมราชาภิเษก พระคัมภีร์ไบเบิล และ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์