มะกันรวบชายคลั่ง คว้าช้อนหักจ้วงคอแอร์-ขู่ฆ่ายกลำ หลังพยายามเปิดประตูเครื่องบินกลางอากาศ

สำนักข่าวบีบีซีรายงานเมื่อวันที่ 7 มีนาคมว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐได้ทำการควบคุมตัวและตั้งข้อหาชายคลั่งก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลนส์ (UA) ด้วยการพยายามเปิดประตูเครื่องบินกลางอากาศอย่างอุกอาจและการพยายามใช้ช้อนที่หักทำร้ายพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลำดังกล่าว ขณะที่สายการบินได้ขึ้นบัญชีดำผู้ก่อเหตุแล้ว

หลังจากที่นายฟรานซิสโก เซอเวโร ตอร์เรส วัย 33 ปี สร้างความโกลาหลบนเครื่องบินของสายการบินสัญชาติอเมริกันดังกล่าว เที่ยวบิน 2609 ที่เดินทางจากนครลอสแองเจลิสไปยังเมืองบอสตันเมื่อวันที่ 5 มีนาคม เจ้าหน้าที่สหรัฐก็ได้ควบคุมตัวเขาแล้วที่ท่าอากาศยานนานาชาติโลแกนในวันเดียวกันนั้น

โดยใบแจ้งข้อหาของนายตอร์เรสระบุว่า เที่ยวบินของสายการบิน UA ต้องทำการลงจอดในเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง หลังจากที่พนักงานประจำห้องโดยสารของเครื่องบินลำนี้ได้รับการแจ้งเตือนว่าประตูของเครื่องบินถูกเปิดออก ทำให้ต้องมีการเร่งตรวจสอบและพบว่ามีการปลดตัวล็อกของประตูเครื่องบินจริงจนทำให้สัญญาณเตือนการเปิดประตูฉุกเฉินทำงาน

ด้านพนักงานบนเครื่องบินตั้งข้อสงสัยว่านายตอร์เรสน่าจะเป็นผู้กระทำการดังกล่าว เนื่องจากเห็นเขาเดินเตร่อยู่บริเวณประตูในช่วงก่อนหน้า สอดคล้องกับที่เอกสารการตั้งข้อหาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ระบุว่า ลูกเรือได้ได้รายงานต่อกัปตันประจำเครื่องบินว่า ผู้โดยสารรายนี้ “เป็นภัยคุกคามต่อการบิน และกัปตันจำเป็นที่จะต้องนำเครื่องบินลงจอดโดยเร็วที่สุด”

อีกทั้ง เอกสารดังกล่าวยังระบุว่า หลังจากนั้นไม่นาน ตอร์เรสได้ลุกออกมาจากที่นั่งของตนอีกครั้ง ก่อนที่จะเข้าไปทำร้ายพนักงานประจำเครื่องบินคนหนึ่ง ด้วยการใช้ช้อนเหล็กที่หักโจมตีบริเวณคอของลูกเรือคนนั้นถึง 3 ครั้ง

ขณะที่ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่วิดีโอขณะที่ตอร์เรสถูกผู้โดยสารคนอื่นๆ ล็อกตัวหลังการทำร้ายเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ซึ่งขณะที่ถูกรวบตัวนั้น ตอร์เรสได้ตะโกนขู่ฆ่าผู้โดยสารยกลำอีกด้วย

อย่างไรก็ดี เครื่องบินลำดังกล่าวสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัย ขณะที่สายการบิน UA ได้ออกมาขอบคุณ การดำเนินการอย่างรวดเร็วของลูกเรือ รวมถึงผู้โดยสารคนอื่นๆ นอกจากนี้ ทางสายการบินยังได้ขึ้นบัญชีดำนายตอร์เรสและห้ามไม่ให้เขาโดยสารกับสายการบินอีก

