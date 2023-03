มิเชล โหย่ว -เจมี ลี เคอร์ติส “เราตกหลุมรักกันตั้งแต่อีเมล์ฉบับแรก”

รู้จักกันมานานหลายปี เพราะต่างเป็นคนในวงการบันเทิงเหมือนกัน แต่ Everything Everywhere All at Once (ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส) ผลงานกำกับของแดเนียล กวาน และ แดเนียล ไชเนิร์ต ทำให้ มิเชล โหย่ว นักแสดงชาวเอเชียวัย 60 และ เจมี ลี เคอร์ติส นักแสดงดังฮอลลีวู้ดวัย 64 ปี มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แบบก้าวกระโดด ถึงขนาด โหย่ว นักแสดงเจ้าบทบาท ซึ่งเกิดในมาเลเซียแต่ไปเติบโตที่ฮ่องกงเอ่ยปากว่า “เราตกหลุมรักกันตั้งแต่อีเมล์ฉบับแรก”

นางเอกรุ่นใหญ่ ที่ปีนี้นับเป็น ‘ปีทอง’ หลังจากบทนำใน Everything Everywhere All at Once ทำให้ชื่อ มิเชล โหย่ว สามารถสร้างประวัติศาตร์หน้าใหม่บนเวทีออสการ์ในรอบ 95 ปี เมื่อเป็นนักแสดงชาวเอเชียคนแรก ที่สามารถพิชิตรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จาก Everything Everywhere All at Once ที่ยังกวาดรางวัลเดียวกันนี้ให้เธอมาแล้วทั้งจากเวทีโกลเดน โกลบส์ หรือลูกโลกทองคำ เวทีแซก อะวอร์ด ของสมาคมนักแสดงแห่งอเมริกา ให้สัมภาษณ์นิตยสารพีเพิลถึงมิตรภาพกับ เจมี ลี เคอร์ติส ว่า ” ความรักระหว่างฉันกับ เจมี ลี เคอร์ติส เป็นของจริง เราต่างรู้จักกันมานานหลายปี”

แต่โหย่วเล่าว่าโอกาสที่ได้ร่วมงานกันใน Everything Everywhere All at Once เปิดโอกาสให้เธอและเจมี มีโอกาสรู้จักกันมากขึ้น โดยมิตรภาพของพวกเธอเริ่มขึ้นก่อน Everything Everywhere All at Once เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำ

“เราตกหลุมรักตั้งแต่อีเมล์ฉบับแรก” โหย่ว ซึ่งมีผลงานในภาพยนตร์ดัง อาทิ Crouching Tiger, Hidden Dragon, ภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ ตอน Tomorrow Never Dies และ Avatar The Way of Water บอกว่า การติดต่อกันผ่านอีเมล์ฉบับแรก ก็ทำให้เธอรู้ว่า เธอและเจมี ลี เคอร์ติส มีอะไรเหมือนกันหลายอย่าง

“เมื่อคุณเจอใครสักคนและเกิดความรู้สึกเช่นนั้น มันก็ไม่สำคัญว่าคุณรู้จักกันมานานเท่าไร มิตรภาพธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นมิตรภาพที่มีค่ายิ่ง”

โหย่วเล่าว่า เธอและเจมี ลี เคอร์ติส นางเอกฮอลลีวู้ดรุ่นใหญ่ เจ้าของผลงานดัง อาทิ Freaky Friday, ฮาโลวีน, ฯลฯ ติดต่อคุยกันเกือบทุกวัน “เธอเป็นคนตื่นเช้ามาก ฉันก็เป็นพวกตื่นเช้ามากเช่นกัน ดังนั้นเราจึงเริ่มต้นด้วยการส่งข้อความถึงกัน เธอ (เจมี ลี เคอร์ติส) คอยเป็นกำลังใจให้ฉัน เจมีเป็นคนมีน้ำใจมากที่สุดคนหนึ่งที่ฉันเคยรู้จัก เธอเป็นคนชอบแบ่งปัน แต่ขณะเดียวกันเธอก็มีความเป็นดาราฮอลลีวู้ด แต่เธอก็เป็นคนมีน้ำใจ คอยเอื้อเฟื้อ ปกป้องคนอื่น”

มิเชล ยังชื่นชม เจมี ลี เคอร์ติส เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจให้เธอ ทั้งยังมียาย และแม่ของเธอเอง “แม่มีฉันและน้องชายตอนยังเด็กมาก แม่ตั้งท้องฉันตอนอายุ 22 ฉันจึงคิดว่าบางครั้งเธอยังมีความเป็นเด็กอยู่มาก เราก็ได้ยายเป็นคนคอยดูแล เลี้ยงดูพวกเรา คุณได้เรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็กถึงความเมตตา ความสุภาพ อ่อนน้อม ความดูแล เอาใจใส่ และความอบอุ่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก”