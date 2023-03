อ่วม! กู้ภัยกีวีเร่งอพยพคน หลังน้ำท่วมสูงเป็นประวัติการณ์ จมบ้านเรือน-มิดคอวัว (คลิป)

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม เจ้าหน้าที่กู้ภัยออสเตรเลียต้องนำเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนทางอากาศออกจากเมืองที่อยู่ห่างไกลในรัฐควีนส์แลนด์ หลังถูกน้ำท่วมสูงเป็นประวัติการณ์อย่างฉับพลัน ทำให้บ้านเรือนจำนวนมากและฝูงวัวจมอยู่ใต้บาดาล ขณะที่ทางการแดนจิงโจ้ได้ประกาศแจ้งเตือนขั้นสุดท้ายเพื่อเร่งขนย้ายผู้ประสบภัยนี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่า ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เฮลิคอปเตอร์กู้ภัย รวมถึงอากาศยานประเภทอื่นๆ ได้พาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 53 คนออกจากชุมชนเล็กๆ ของเมืองเบิร์กทาวน์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย

หลังจากที่ฝนตกอย่างหนักจนทำให้ระดับน้ำของแม่น้ำอัลเบิร์ตบริเวณเมืองเบิร์กทาวน์ ทำลายสถิติสูงที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2011 และปรับตัวสูงกว่า 7 เมตรเมื่อวันที่ 10 มีนาคม น้ำจากแม่น้ำสายดังกล่าวที่เอ่อล้นยังได้แปลงสภาพพื้นที่กว้างโดยรอบของเมืองให้กลายเป็นลำธาร ซึ่งภาพถ่ายทางอากาศของหน่วยฉุกเฉินแสดงทัศนียภาพของเมืองที่พบเห็นได้เพียงส่วนยอดของต้นไม้เท่านั้น

ขณะที่น้ำซึ่งมีสีขุ่นได้บ่าไหลเข้าท่วมอาคารๆ ภายในเมืองเบิร์กทาวน์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนประมาณ 200 คน โดยเมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 1,600 กิโลเมตร

ด้านตำรวจรัฐควีนส์แลนด์กล่าวว่า บ้านเรือนประมาณครึ่งหนึ่งของเมืองดังกล่าวถูกน้ำท่วม และว่าในเช้าวันเสาร์ (11 มี.ค.) มีประชาชนเพียงราวๆ 100 คนเท่านั้น ที่ยังคงอยู่ในที่ประสบเหตุนี้ ด้านเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยก็กำลังอพยพประชาชนจำนวนมากไปยังที่ปลอดภัย สอดคล้องกับที่สภาท้องถิ่นเบิร์กเชียร์ระบุในประกาศแจ้งเตือนขั้นสุดท้ายให้ประชาชนเร่งอพยพออกจากพื้นที่ว่า การเคลื่อนไหวของน้ำในขณะนี้ไม่สามารถคาดเดาได้และกำลังเพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว

แชนนอน มอเรน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้รับการช่วยเหลือออกจากพื้นที่ดังกล่าว กล่าวต่อสถานีโทรทัศน์เอบีซีของสหรัฐ ถึงความกังวลในเรื่องผลกระทบจากน้ำท่วมต่อปศุสัตว์ว่า “ฉันตรวจสอบฝูงปศุสัตว์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของพ่อแม่ฉันเมื่อวันก่อน เห็นได้ชัดว่าฝูงวัวกำลังลอยคออยู่ในน้ำและกำลังว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด”

Police have released vision of flooding in Burketown today.

