‘เพนตากอน’ เปิดคลิปหลักฐาน บินรบหมีขาวโจมตีโดรนมะกัน ก่อนตกทะเลดำ

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 16 มีนาคมว่า เพนตากอนของสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่วิดีโอที่ได้รับการปลดออกจากการชั้นความลับ ขณะที่เครื่องบินรบของรัสเซียทำการบินสกัดกั้นโดรนสอดแนมของสหรัฐ จนเป็นเหตุให้วัตถุทางอากาศดังกล่าวตกลงสู่ทะเลดำ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม

วิดีโอขนาดสั้นที่มีความยาวประมาณ 40 วินาทีนี้ เผยภาพที่เครื่องบินขับไล่ ซู-27 ของรัสเซียบินเฉียดโดรน เอ็มคิว-9 ของสหรัฐ และได้ทิ้งเชื้อเพลิงใส่โดรนดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระทำที่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเป็นความพยายามที่โจ่งแจ้งในการทำลายอากาศยานของสหรัฐ ขณะที่ทำการบินข้ามทะเลดำ

อีกทั้งวิดีโอดังกล่าวยังแสดงให้เห็นการขาดช่วงของฟุตเทจ หลังจากที่เครื่องบินของรัสเซียบินเข้ามาใกล้อีกครั้ง ซึ่งเพนตากอนกล่าวว่าเป็นผลมาจากการชนกันของเครื่องบินเจ็ตของรัสเซียกับโดรนสหรัฐ และภาพของวิดีโอนี้ยังปิดท้ายด้วยภาพใบพัดของโดรนที่เสียหาย ซึ่งเพนตากอนระบุว่าเกิดจากการชน ทำให้เครื่องบินใช้งานไม่ได้

The Pentagon’s European Command published a video showing the events resulting in the downing of a U.S. MQ-9 Reaper drone by a Russian Su-27 fighter jet over the Black Sea on March 14. pic.twitter.com/GpGLK0PlZU

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 16, 2023