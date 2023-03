ออสซี่อึ้ง! ปลาหลายล้านลอยตายเกลื่อนแม่น้ำ เซ่นพิษคลื่นร้อน ส่งกลิ่นเน่า ทำชาวบ้านไร้น้ำใช้ (คลิป)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เกิดเหตุฝูงปลาจำนวนหลายล้านตัวลอยตายเกลื่อนที่แม่น้ำดาร์ลิง-บากา ในเมืองเมนินดี รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย สร้างปัญหาให้กับผู้อยู่อาศัยในเมืองดังกล่าวอย่างมาก

เจ้าหน้าที่ดูแลแม่น้ำของรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าเหตุการณ์ผิดธรรมชาตินี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่เป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่อง

คนท้องถิ่นกล่าวว่านี่เป็นเหตุปลาตายครั้งใหญ่ที่สุดที่เมืองเมนินดีเคยประสบมา ซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันมาแล้วเมื่อ 3 ปีก่อน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน (ดีพีไอ) ของรัฐนิวเซาท์เวลส์โพสต์เฟซบุ๊กว่า คลื่นความร้อนทำให้แรงกดดันเพิ่มขึ้นในระบบที่ประสบกับสถานการณ์ที่รุนแรงจากปัญหาน้ำท่วมเป็นวงกว้าง

ทั้งนี้ คลื่นความร้อนได้กลายเป็นปัญหาที่พบได้ถี่มากขึ้น รุนแรงขึ้น และยาวนานขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ โดยในวันนี้ (18 มี.ค.) อุณหภูมิในเมืองเมนินดีสูงขึ้น 41 องศาเซลเซียส ขณะที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1.1 องศาเซลเซียส นับตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมเริ่มต้นขึ้น และมีแนวโน้มที่โลกจะร้อนขึ้นเรื่อย ๆ เว้นแต่รัฐบาลทั่วโลกจะลดการปล่อยมลพิษลง

แกรมี แม็กแครป ชาวเมืองเมนินดีกล่าวว่าเหตุปลาตายหลายล้านตัวครั้งนี้เป็นเรื่องที่ “เกินจริง” มาก และเตือนว่าชาวบ้านกำลังคาดการณ์ว่าปลาอาจตายมากขึ้น เนื่องจากปลาที่เน่าเปื่อยจะลดปริมาณออกซิเจนในน้ำให้น้อยลง

ดีพีไอของรัฐดังกล่าวยังระบุด้วยว่าการตายของปลา “สร้างความทุกข์ใจให้กับชุมชนท้องถิ่น” สอดคล้องกับที่แม็กแครปกล่าวว่า “คุณลองจินตนาการว่าได้ปล่อยให้ปลาตัวหนึ่งในครัวเน่าเสีย โดยที่ปิดประตูทุกบานไว้และไม่มีเครื่องปรับอากาศ แล้วเรามีปลาแบบนั้นจำนวนนับล้านตัว”

แม็กแครป กล่าวอีกว่า เมื่อเกิดผลกระทบต่อแม่น้ำดาร์ลิง-บากา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่คนท้องถิ่นราว 500 คนในเมืองดังกล่าวใช้อุปโภคในชีวิตประจำวัน และยังเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มแม่น้ำเมอร์รีย์-ดาร์ลิง ซึ่งเป็นเครือข่ายแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ผู้คนก็ไม่สามารถพึ่งพาน้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวเพื่อใช้สนองความต้องการพื้นฐาน อย่างการชำระล้างสิ่งต่างๆ รวมถึงร่างกายได้อีก

ดีพีไอของรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าจะทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลกลางเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ล่าสุด และค้นหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ปลาจำนวนมหาศาลตาย

#Breaking: enormous fish kill in #Menindee outback NSW, a few weeks after 10s of 1000s of fish died – @NSWDPIE_Water at the time said it was due to low dissolved oxygen levels, due to increase in biomass as flood waters recede. Locals say this is worse than the 2018-19 fish kills pic.twitter.com/U31zNRRzIU

— Sara Tomevska (@STomevska) March 17, 2023