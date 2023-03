ช็อก! ‘แซม นีล’ พระเอกหนังดัง ‘จูราสสิค พาร์ค’ เผยป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

แซม นีล นักแสดงดังชาวนิวซีแลนด์ วัย 75 ปี ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการรับบทเป็นดอกเตอร์ อลัน แกรนท์ ในภาพยนตร์แนวไซไฟเรื่อง “Jurassic Park” หรือ จูราสสิค พาร์ค กำเนินใหม่ไดโนเสาร์ ในปี 1993 ออกมาเปิดเผยว่า เขากำลังรักษาตัวจากการป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนอน-ฮอดจ์กิน ซึ่งเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งในระบบน้ำเหลืองในระยะ 3

Advertisment

นีลเปิดเผยเรื่องราวสุดช็อกในชีวิตครั้งนี้ ในหนังสือบันทึกความจรงจำ ” Did I Ever Tell You This?” ของเขาที่จะวางจำหน่ายในสัปดาห์หน้าว่า “ผมอาจกำลังจะตาย” จากการป่วยด้วยโรคนี้ที่ได้รับการวินิจฉัยเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเขาอาจจะต้องเร่งทำอะไรให้เร็วขึ้น

ขณะที่ นีล กล่าวกับเดอะ การ์เดียนว่า ตอนนี้เขามีอาการทุเลาลง แต่จะยังคงรับเคมีบำบัดต่อไปตลอดชีวิตที่เหลือของเขา

Advertisement

“ผมไม่สามารถเสแสร้งทำเป็นว่าในปีที่แล้วไม่ได้มีช่วงเวลาที่มืดมนได้ แต่ช่วงเวลาอันมืดมนเหล่านั้นทำให้แสงสว่างกระจ่างชัด ทำให้ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกวัน และรู้สึกขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนอย่างมากมาย แค่ได้มีชีวิตอยู่ก็พอใจแล้ว” นีลกล่าว

นีลเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพนักแสดงในช่วงทศวรรษ 1970 โดยมีผลงานการแสดงมากมายในหลายบทบาททั้งซีรีส์ทางโทรทัศน์และภาพยนตร์ อาทิ Peaky Blinders, The Hunt for Red October และ “The Piano”