คี ฮุย ควน หวั่น รางวัลออสการ์ อาจเป็น ความสำเร็จแค่ม้วนเดียวจบ

หลังจากดีใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ระหว่างขึ้นรับรางวัลออสการ์ นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากบทบาทใน Everything Everywhere All at Once ที่โรงละครดอลบี เธียเตอร์ ในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา

แต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงถัดมา คี ฮุย ควน นักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามวัย 51 ปีก็ตระหนักได้ว่า ความสำเร็จในฮอลลีวูด เป็นอะไรที่ผ่านมา แล้วก็ผ่านไป ทั้งยอมรับว่า แม้จะได้รับรางวัลใหญ่ บนเวทีอคาเดมี อวอร์ดส์ หรือ ‘ออสการ์’ ซึ่งได้ชื่อเป็นรางวัลยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการบันเทิงระดับโลก แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า นับจากนี้ไปเส้นทางบนวงการบันเทิงของเขาจะโรยด้วยกลีบกุหลาบ ตัวเขาเองยังรู้สึกหวั่นใจถึงอนาคตข้างหน้า ไม่ได้รู้สึกมั่นใจเลยสักนิดว่า มีอนาคตที่สดใสรออยู่

“ทุกสิ่งมันยังดูสดใหม่มากในความรู้สึกของผม และนั่นก็ทำให้ผมรู้สึกหวั่นใจอย่างมากในการก้าวต่อไปข้างหน้า ” อดีตนักแสดงเด็กจากภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones and the Temple of Doom เมื่อปี 2527 ซึ่งดิ้นรนทำงานอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปี กว่าจะประสบความสำเร็จเกินคาดฝันบนเวทีออสการ์ ให้สัมภาษณ์นิตยสารวาไรตี

คี ฮุย ควน ยังบอกว่า “ถึงแม้ผมจะได้ออสการ์ ผมก็ยังรู้สึกหวั่นใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ผมยังเคยคุยกับเอเจนท์ของผมว่า ผมกลัวนี่จะเป็นความสำเร็จเพียงครั้งเดียว ผมเคยเดินอยู่บนถนนสายนี้มาก่อน และยังกลัวจริงๆว่า ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย ผมยังบอกเอเจนท์ของผมด้วยว่า ขอร้องล่ะ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม ขอให้มั่นใจว่า มันจะไม่เกิดขึ้นอีก “

สิ่งที่คี ฮุย ควน ไม่อยากเจอซ้ำอีกคือ สภาพที่แทบไม่มีงานแสดงเข้ามา เพราะย้อนไปก่อนหน้านี้ หลังจากไปแคสติง แล้วได้งานแสดงในภาพยนตร์ดังเรื่อง “Indiana Jones and the Temple of Doom”ตอนอายุ 12 และมีงานแสดงอีกครั้งในภาพยนตร์แอ๊กชันผจญภัยสุดคลาสสิกเรื่อง The Goonies หลังจากนั้นคี ฮุย ควนก็แทบไม่มีงานแสดง ชื่อเสียงในวัยเด็กที่เขาได้แสดงกับ แฮร์ริสัน ฟอร์ด ใน Indiana Jones and the Temple of Doom แทบไม่ได้ช่วยอะไรเลย กระทั่งเขาต้องผันตัวมาทำงานเบื้องหลังเป็นผู้ประสานงานสตั๊นท์

ความสำเร็จบนเวทีออสการ์ จึงไม่ได้ทำให้ คี ฮุย ควน รู้สึกมั่นใจถึงเส้นทางบนถนนสายนี้สักเท่าไร อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวเล่าว่า เขาเคยได้พูดคุยกับ เคต แบลนเชตต์ นางเอกเจ้าบทบาทชาวออสเตรเลีย เจ้าของรางวัลออสการ์ 2 ตัว และปีนี้ แบลนเชตต์ ก็ติด 1 ใน 5 ผู้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก Tar ที่ให้คำแนะนำแก่เขาว่า “จงทำตามหัวใจของตัวเองและมีความรับผิดชอบ ไม่ต้องกังวลว่าใครจะคิดยังไง เลือกทำในสิ่งที่คุณรู้สึกเชื่อมั่น เลือกทำในสิ่งที่คุณรัก และสิ่งต่างๆมันจะตามมาเอง “