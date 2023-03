ฮ่องกงปรี่แบนหนัง ‘หมีพูห์’ สยองขวัญ อ้างเหตุผลทางเทคนิค คาดโยง ‘สี จิ้นผิง’

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน อ้างอิงประกาศของบริษัทผู้จัดจำหน่ายเมื่อวันที่ 21 มีนาคมว่า โรงภาพยนตร์ฮ่องกงยกเลิกการฉาย “Winnie the Pooh: Blood and Honey” ภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติอังกฤษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครแสนน่ารักอย่าง “หมีพูห์” ก่อนหน้ากำหนดที่หนังดังกล่าวจะเข้าโรงอย่างกระทันหัน

VII Pillars Entertainment ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ประกาศว่า ทางบริษัทไม่ทราบเหตุผลของการยกเลิกการฉายในครั้งนี้ ซึ่งเดิมภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวมีกำหนดฉายในวันที่ 23 มีนาคมตามโรงภาพยนตร์ 32 แห่งในฮ่องกง

“แน่นอนว่าพวกเรารู้สึกโกรธและผิดหวังอย่างมาก มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อที่โรงภาพยนตร์พากันยกเลิกการฉายหลังจากที่ได้เตรียมการทุกอย่างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย” เรย์ ฟง โฆษกของ VII Pillars Entertainment กล่าว

สำนักงานจัดการภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ และบทความของฮ่องกง (OFNAA) กล่าวว่าได้ทำการออกในรับรองการอนุญาตการฉายให้กับโรงภาพยนตร์ต่างๆ และว่าการเตรียมงานของโรงภาพยนตร์ในฮ่องกง ในเรื่องการฉายสื่อต่างๆ ที่ได้รับใบรับรองการอนุญาตในสถานที่ของตนเองนั้น เป็นการตัดสินใจเชิงพาณิชย์ ซึ่ง OFNAA จะไม่เข้าไปมีความเห็นต่อการจัดการดังกล่าว

ขณะที่โรงภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ตอบรับข้อเรียกร้องสำหรับความเห็นของรอยเตอร์

Oh, bother… this ain't no bedtime story. Happy #WinnieThePoohDay.

Winnie-the-Pooh: Blood and Honey slashes its way into theaters February 15 #PoohBloodandHoney 🔪🩸🍯 pic.twitter.com/qDlrLHDALN

— Winnie-the-Pooh: Blood and Honey (@poohbandh) January 18, 2023