ฮือฮา! ม้าลายสุดแสบ หลุดจากสวนสัตว์เดินเล่นกลางกรุงโซล

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม เซโร ม้าลายวัย 3 ปี ออกมาเดินเล่นกลางกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ นานราว 3 ชั่วโมงหลังหลุดออกจากคอกใน Children’s Grand Park สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงโซล สร้างเสียงฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์ของเกาหลีใต้

เซโรออกมาเดินเล่นตามท้องถนน หลบหลีกรถยนต์ที่สัญจรไปมาในกรุงโซล ก่อนที่จะถูกผู้ดูแลสัตว์ต้อนจนมุมในตรอกแคบและใช้รั้วกั้นพร้อมกับยาสลบเพื่อนำม้าลายตัวดังกล่าวกลับไปที่สวนสัตว์อย่างปลอดภัย

วิดีโอของสวนสัตว์ในยูทูบเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาบรรยายว่า เซโร เป็นม้าลายที่ติดแม่ และมีนิสัยค่อนข้างดื้อ เซโรเริ่มมีนิสัยเอาแน่เอานอนไม่ได้หลังพ่อแม่ของมันตาย วิดีโอของสวนสัตว์เคยบันทึกเรื่องราวของเซโรว่า “เซโรไม่ยอมกลับไปที่คอกและมันเพิ่งไปสู้กับจิงโจ้มา”

คนดูแลของมันพยายามที่จะป้อนขนมและผลไม้เพื่อไม่ให้เซโรหลุดออกไปนอกสวนสัตว์ แต่เหตุการณ์เมื่อวานนี้ (23 มี.ค.) แสดงให้เห็นแล้วว่าความพยายามดังกล่าวไม่เป็นผล

จากการที่เซโรหลุดออกไปเดินเล่นในกรุงโซลนานหลายชั่วโมง ทำให้เซโรกลายเป็นคนดังในโซเชียลมีเดียของเกาหลีใต้ทันทีและมีการส่งต่อวิดีโอขณะที่เซโรเดินอยู่บนถนนของกรุงโซลไปทั่วโลกออนไลน์

Videos and pictures emerging of a zebra on the loose in the streets of Seoul today pic.twitter.com/UntZ4uRbvu

— Hyunsu Yim (@hyunsuinseoul) March 23, 2023