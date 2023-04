พินาศ! ทอร์นาโดถล่มมะกันยับ ดับแล้ว 4 บาดเจ็บอีกเกือบ 30

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ทอร์นาโดพัดถล่มรัฐอาร์คันซอส์ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ขณะที่ในวันเดียวกัน มวลพายุกำลังแรงสูงก็ได้ถาโถมใส่รัฐอิลลินอยส์จนทำให้โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งพังเสียหาย รวมถึงมีผู้เสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บอีก 28 คน

ทอร์นาโดลูกใหญ่พัดถล่มทั่วรัฐอาร์คันซอส์ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ (31 มี.ค.) ส่งผลให้ผู้ว่าการรัฐซาราฮ์ ฮักคาบี แซนเดอร์ส ประกาศความเสียหายเป็นวงกว้าง และยังได้ทวีตว่า “มีความเสียหายอย่างมากเกิดขึ้นที่อาร์คันซอส์ตอนกลาง”

แซนเดอร์สระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 2 รายที่เมืองวินน์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของรัฐอาร์คันซอส์ขณะที่เจ้าหน้าที่ของพูลาสกี เคาน์ตี ก็ได้ยืนยันผู้เสียชีวิตจำนวน 1 รายเช่นกัน ส่วนนายกเทศมนตรีเมืองลิตเทิลร็อก เมืองหลวงของรัฐอาร์คันซอส์ซึ่งตั้งอยู่ที่เคาน์ตีดังกล่าว รายงานว่า ได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้คนเกือบ 30 คนไปยังโรงพยาบาลในท้องถิ่นแล้ว

ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐออกประกาศเตือนภัยพายุทอร์นาโดในหลายพื้นที่ใกล้เคียง อย่าง รัฐเทนเนสซี รัฐไอโอวา และรัฐอิลลินอยส์

BREAKING: A large tornado has touched down in Little Rock, Arkansas. Further details:

Advertisement

– Touched down in the Northwestern side of the city.

– Reports indicate that one of the local fire stations have suffered heavy damage.

– Many homes in area also damaged severely according to… pic.twitter.com/AkoRQ6vOK2

— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 31, 2023