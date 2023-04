“ริวอิจิ ซากาโมโตะ” นักดนตรีชื่อดังระดับโลก เสียชีวิตแล้ว ขณะอายุ 71 ปี

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ริวอิจิ ซากาโมโตะ นักดนตรีและนักแต่งเพลงชื่อดังชาวญี่ปุ่น ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะอายุได้ 71 ปี

โดยบริษัท เอเว็กซ์ ต้นสังกัดของซากาโมโตะ ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 2 เมษายนว่า ซากาโมโตะ เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ขณะรับการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งนี้ ซากาโมโตะ พบว่าป่วยเป็นมะเร็งลำคอ เมื่อปี 2557 และเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา ซากาโมโตะออกมาแจ้งว่า เขากำลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย หลังจากเขาได้เปิดเผยว่า เขาป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ตรง

ทั้งนี้ ซากาโมโตะ เป็นผู้ก่อตั้งวง Yellow Magic Orchestra หรือ YMO เป็นผู้บุกเบิกดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลงานโดดเด่นของซากาโมโตะ เช่น การประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์อันโด่งดัง อาทิ The Last Emperor ที่ทำให้ซากาโมโตะได้รับทั้งรางวัลออสการ์ ลูกโลกทองคำ และแกรมมี่ นอกจากนี้ ยังแต่งเพลงให้กับหนังฮอลลีวู้ดอีกหลายเรื่อง The Sheltering Sky, Little Buddha และ The Revenant