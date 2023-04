แพงสุด! ประมูลป้ายทะเบียนรถ ‘P 7’ นครดูไบ ทุบสถิติราคาสูงสุดโลก กว่า 541.5 ล้านบาท

บรรยากาศสุดคึกคักในงานประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ หมายเลข “P 7” ที่โรงแรมโฟร์ซีซัน ในนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดโดยสำนักประมูล Emirates Auction LLC และสำนักงานขนส่งนครดูไบ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทุบสถิติใหม่เป็นป้ายทะเบียนรถที่มีราคาแพงที่สุดในโลก หลังจากมีผู้เสนอราคาประมูลสูงถึง 55 ล้านดีแรห์ม(dirhams) หรือราว 15 ล้านดอลาร์สหรัฐ (กว่า 541.5 ล้านบาท) จนคว้าป้ายทะเบียนรถเลขสวยนี้ไปครอง

อย่างไรก็ดี ไม่มีการเปิดเผยว่ามหาเศรษฐีผู้ที่ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์หมายเลขนี้ไปได้เป็นใคร ขณะที่เงินที่ได้จากงานประมูลครั้งนี้จะนำไปสมทบโครงการ “1 Billion Meals Endowment” ซึ่งเป็นความริเริ่มความช่วยเหลือด้านอาหารโลกของชีค โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด ผู้ปกครองนครรัฐดูไบ

การประมูลป้ายทะเบียนรถ “P 7” ครั้งนี้ ได้ทำลายสถิติป้ายทะเบียนรถที่แพงที่สุดครั้งก่อนที่ทำไว้ในปี 2008 หรือเมื่อ 15 ปีก่อน ที่ซาอิด อับดุล กาฟฟาร์ คูรี นักธุรกิจทำการประมูลป้ายทะเบียนรถหมายเลข 1 ของนครดูไบ ไปในราคา 52.2 ล้านดีแรห์ม

Watch: A new record was set last night, as car number plate P7 sold for a whopping Dh55 million at an auction in Dubai https://t.co/9bLBrLKedv pic.twitter.com/xtFG4FrDEZ

— Khaleej Times (@khaleejtimes) April 9, 2023