อาร์มีส่งใจ ‘J-Hope’ BTS เข้ากรมรับใช้ชาติวันนี้

เจโฮป (J-Hope) สมาชิกวง BTS บอยแบนด์เกาหลีชื่อดัง จะเข้ารับราชการทหาร (เข้ากรม) ในวันที่ 18 เมษายน ส่งผลให้เขาเป็นสมาชิกคนที่ 2 ของ BTS ที่เข้าเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติ หลังจากที่ “จิน” พี่ใหญ่ของวงก็ได้เข้ากรมไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา เหล่าบรรดาแฟนคลับอย่างอาร์มีจึงพากันส่งข้อความให้กำลังใจให้หนุ่มมากพรสวรรค์ผู้นี้อย่างล้นหลาม

สำนักข่าวยอนฮัปรายงานว่า เจโฮป หรือชื่อจริง จอง โฮซอก มีกำหนดที่จะเข้ารับการฝึกรบขั้นพื้นฐานที่ค่ายฝึกทหารในจังหวัดคังวอนเป็นเวลา 5 สัปดาห์ในวันนี้ (18 เม.ย.)

โดยก่อนหน้านี้ เจโฮปได้โพสต์ภาพของตนด้วยทรงผมสกินเฮด เพื่อเตรียมตัวเข้ากรม รวมถึงข้อความเขียนมือที่ว่า “ผมจะกลับมาอย่างปลอดภัยครับ” ผ่านแอพพลิเคชั่น Instagram ส่งผลให้เหล่าอาร์มีแห่เข้าไปกดไลค์และแสดงความเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวจำนวนมาก

ด้าน HYBE บริษัทต้นสังกัดของ BTS ได้ออกมายืนยันเมื่อวันที่ 1 เมษายนว่า เจโฮปจะเข้ากรม แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในขณะนั้น เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความแออัดในวันเข้ากรม พร้อมเรียกร้องให้อาร์มีระงับการจัดกิจกรรมที่บริเวณทางเข้าของค่ายฝึกทหาร เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ทหารและครอบครัวของเจโฮป

แต่ถึงแม้จะไม่สามารถไปส่งเจโฮปด้วยตัวเองได้ เหล่าอาร์มีก็ได้ส่งกำลังใจผ่านสื่อออนไลน์ อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมรถบัสที่เต็มไปด้วยรูปภาพของนักร้องสุดฮอตคนนี้ไปยังบริเวณดังกล่าวอีกด้วย

hobi bus has been running in Seoul but today they changed their route so hobi can see the message (it's your turn to trust us, j-hope) on his way to the military unit. 😭 pic.twitter.com/Url47snpdi

— jayvee (@uarmyvibe) April 18, 2023