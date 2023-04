ค่ายรถ Mini โร่ขอโทษ หลังคลิปว่อน ทำโดนซัด ‘เลือกปฏิบัติ’ แจกไอติม ในงานมอเตอร์โชว์เซี่ยงไฮ้ (คลิป)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ค่ายรถ Mini สายรถยนต์ขนาดเล็กสัญชาติอังกฤษของบริษัท BMW ผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของเยอรมนี ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษเมื่อวันพฤหัสบดี (20 เม.ย.) ที่ผ่านมา หลังถูกกล่าวหาว่า “เลือกปฏิบัติ” ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานมหกรรมรถยนต์ “เซี่ยงไฮ้ ออโตโชว์” ที่นครเซี่ยงไฮ้ หลังมีการโพสต์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นพนักงานหญิงประจำบูธของค่ายรถ Mini ได้แจกไอศกรีมฟรีให้กับชาวต่างชาติ แต่กลับปฏิเสธที่จะแจกไอศกรีมให้กับผู้เข้าชมงานชาวจีน

คลิปวิดีโอที่มีการโพสต์บนแพลตฟอร์มเว่ยป๋อ โซเชียลมีเดียยอดนิยมของจีน แสดงให้เห็นพนักงานหญิงประจำบูธของค่ายรถ Mini บอกกับผู้เข้าชมงานชาวจีนว่าของหวานหมด แต่เมื่อชาวต่างชาติเดินเข้ามา พนักงานหญิงดังกล่าวกับแจกไอศกรีมให้

ค่ายรถ Mini โพสต์คำขอโทษเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุว่า การจัดการที่ขาดความระมัดระวังและความประมาทเลินเล่อของพนักงานทำให้เกิดความไม่พอใจสำหรับทุกคน พร้อมกับให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงการฝึกอบรมพนักงานต่อไป

ถึงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หัวข้อ “BMW Mini กล่าวขอโทษ” มีผู้เข้าชมมากกว่า 3.4 ล้านครั้งบนเว่ยป๋อ

ขณะที่ตัวแทนของค่ายรถ Mini บอกกับเอเอฟพีว่า ไอศกรีมที่จัดสำรองเตรียมไว้เหลือน้อย ดังนั้น พนักงานจึงหยุดแจกให้กับผู้เข้าชมงาน ส่วนชายที่ได้รับแจกไอศกรีมในเวลาต่อมาเป็นพนักงานของ BMW ซึ่งตัวแทนดังกล่าวยอมรับว่าเป็นสถานการณ์ที่โชคไม่ดีเอามากๆ และอาจทำให้ตัดสินไปในทางที่ผิด

จีนถือเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และค่ายรถ BMW พยายามที่จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของลูกค้าชาวจีนในงานแสดงยานยนต์ ขณะที่งานออโตโชว์ที่จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้ นับเป็นงานแรกที่ดึงบรรดาผู้บริหารในอุตสาหกรรมระหว่างประเทศส่วนใหญ่กลับมาที่ประเทศจีนนับจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

@MINI provided the differential treatment of visitors based on races,the MINI China staffs palmed Chinese visitors off with excuses when they ask for voluntary ice cream pic.twitter.com/E7DbxVWjuR

— 6’2” (@junelongshang) April 20, 2023