มิเชล โหย่ว เล็งงาน ‘โปรดิวเซอร์’ ไม่คิดเป็นผู้กำกับ เพราะเป็นงานที่ไม่มีชีวิตของตัวเอง

เอพี และ เอเอฟพี รายงาน มิเชล โหย่ว นักแสดงหญิงชาวเอเชียคนแรกที่พิชิตรางวัลออสการ์นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก Everything Everywhere All at Once เปิดใจให้สัมภาษณ์สื่อที่มาเลเซีย บ้านเกิดเมื่อเร็วๆนี้ว่า เล็งอยากทำงานเป็น โปรดิวเซอร์ แต่ไม่คิดจะเป็นผู้กำกับการแสดง เพราะ “งานผู้กำกับ เป็นงานที่ไม่มีชีวิตของตัวเอง คุณแทบไม่มีเวลาจะทำอะไร เพราะการเป็นผู้กำกับ คุณต้องรู้ทุกอย่าง และต้องพร้อมที่จะไปทุกที่ทันที ฉันรักชีวิตของฉันมากเกินกว่าจะทำเช่นนั้น ”

นักแสดงวัย 60 ซึ่งเกิดในมาเลเซียแต่ไปเติบโตที่ฮ่องกง เปิดใจให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ว่า ” ฉันชอบงานสร้าง และเคยทำงานมีผลงานผลิตมาก่อน ซึ่งตอนนี้ฉันสามารถเริ่มกลับไปทำได้อีกครั้ง และสามารถต่อยอดได้มากขึ้น เพราะมีผู้คนเริ่มสนใจฟัง และชื่นชอบผลงานที่เรานำเสนออกไป ในฐานะนักแสดง ฉันรักสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ และรู้สึกว่าฉันโชคดีมากที่สามารถพูดได้ว่า นี่ไม่ใช่งาน แต่มันคือสิ่งที่ฉันหลงรักจริงๆ”

ภายในงาน นักแสดงเจ้าบทบาทยังฝากถึงคนหนุ่มสาวว่า “อย่ามาเป็นเหมือนฉัน จงเป็นตัวเอง ฉันเชื่อว่าคุณจะต้องดีขึ้นกว่าเดิม ”

โหย่ว เล่าว่าเธอจะเดินทางไปกรุงลอนดอน อังกฤษ เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “Wicked” ซึ่งมี 2 ภาค ดัดแปลงมากจากละครบรอดเวย์ฮิต ผลงานกำกับของ จอน ชู ให้จบ และจะเดินทางกลับมายังเอเชียในอีก 2 เดือนข้างหน้า

“ฉันชอบมองหาความท้าทายใหม่ๆ ฉันเชื่อว่ายังมีอะไรอีกมากมายให้ทำในโลกนี้ พวกเราทุกคนล้วนเชื่อมโยงกัน อย่าโดดเดี่ยวตัวเอง อย่ารู้สึกว่าฉันจะต้องเล่าแต่เรื่องของฉัน เราต่างเกี่ยวพันกัน เราต่างเป็นนักเล่าเรื่อง จงร่วมมือกัน และช่วยกันทำสิ่งดีๆ “