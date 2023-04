เอ็ด ชีแรน ขึ้นศาลนิวยอร์ก สู้คดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงดัง Let’s Get It On

เอพี รายงาน เอ็ด ชีแรน นักร้องดังชาวอังกฤษวัย 32 ปี เดินทางไปให้ปากคำที่ศาลแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา สู้คดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงดัง Let’s Get It On แต่งโดย มาร์วิน เกย์ และ เอ็ด ทาวน์เซนด์ เมื่อปี 2516 ที่ชีแรน ถูก แคธริน ทาวน์เซนด์ กริฟฟิน ลูกสาวของ เอ็ด ทาวน์เซนด์ ยื่นฟ้องว่า ก็อปปี้ทั้งคอร์ด และองค์ประกอบหลายอย่างในเพลง Let’s Get It On ไปแต่งเพลง Thinking Out Loud เพลงฮิตของชีแรนที่ออกมาเมื่อปี 2557

Advertisment

นักร้องดังชาวอังกฤษ ปฎิเสธข้อกล่าวหา และยืนยันว่าแต่งเพลง Thinking Out Loud ด้วยตัวเอง ทั้งโต้แย้ง คีชา ไรซ์ ทนายฝ่ายโจทก์ ที่นำหลักฐานคลิปคอนเสิร์ตที่ชีแรน เคยเล่นเพลง Thinking Out Loud และ Let’s Get It On สลับกันไปมาบนเวทีว่า เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีการเล่นเพลงสลับกันไปมา ระหว่างเพลงที่มีคีย์ดนตรีเดียวกัน

ข่าวว่า ทายาทของทาวน์เซนด์ ฟ้องคดีตั้งแต่ปี 2560 และคาดว่าคณะลูกขุนจะใช้เวลาพิจารณาคดีราว 2 สัปดาห์

Advertisement

อนึ่งเพลง Let’s Get It On เคยถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์ และภาพยนตร์โฆษณานับไม่ถ้วน รวมถึงถูกเล่นผ่านวิทยุ และถูกนำไปสตรีมมิงนับไม่ถ้วนเช่นกัน นับแต่เปิดตัวเมื่อปี 2516 ส่วน Thinking Out Loud ของชีแรน เคยได้รับรางวัลแกรมมี ‘เพลงแห่งปี’ เมื่อปี 2559