ฟีเวอร์ยังแรง! หนัง ‘ซุปเปอร์มาริโอ’ กวาดรายได้ทั่วโลกทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ เรื่องแรกของปี

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เดอะ ซูปเปอร์ มาริโอ บราเธอร์ส มูฟวี่ ภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเกมยอดนิยมทั่วโลก ครองตำแหน่งอันดับ 1 หนังทำเงินในตลาดอเมริกาเหนือเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ภาพยนตร์ดังกล่าวกวาดรายได้ทั่วโลกทะลุหลัก 1 พันล้านดอลลาร์เป็นเรื่องแรกของปี ตามรายงานของนักวิเคราะห์เมื่อวันที่ 30 เมษายน

เอ็กซิบิทเตอร์ รีเลชั่น บริษัทสังเกตการณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ รายงานว่า เดอะ ซูปเปอร์ มาริโอ บราเธอร์ส มูฟวี่ กวาดรายได้ในอเมริกาเหนือช่วงวันศุกร์ – อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ราว 40 ล้านดอลลาร์ โดยทำรายได้ในประเทศรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 490 ล้านดอลลาร์ และเมื่อบวกกับรายได้นอกประเทศที่กวาดไป 532 ล้านดอลลาร์ ทำให้ “มาริโอ เจ้าหญิงพีช และลุยจิ” ทำรายได้รวมทั้งสิ้นทั่วโลก 1.02 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 3.48 หมื่นล้านบาท

รายได้ทั่วโลกของภาพยนตร์ซุปเปอร์ มาริโอ ซึ่งมาจากการผนึกกำลังของยูนิเวอร์แซล นินเทนโด และอิลลูมิเนชั่น สตูดิโอ ขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของปีที่ทำรายได้ทะลุหลัก 1 พันล้านดอลลาร์ และเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องที่ 10 ที่สามารถทำรายได้แตะหลัก 1 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของฮอลลีวู้ด รีพอร์ตเตอร์

ภาพยนตร์ที่กวาดรายได้ช่วงสุดสัปดาห์ในตลาดอเมริกาเหนือตามมาเป็นอันดับ 2 คือ ผีอมตะผงาด หรือ Evil Dead Rise ภาพยนตร์สยองขวัญจากค่ายวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ที่คว้าไป 12.2 ล้านดอลลาร์ ตามมาห่างๆเป็นอันดับ 3 คือ Are You There God? It’s Me, Margaret ภาพยนตร์คอมเมดี้-ดราม่า ของค่ายเกรซี ฟิล์มและไลออนส์เกต ที่กวาดไป 6.8 ล้านดอลลาร์ ส่วนอันดับ 4 คือ จอห์น วิก แรงกว่านรก 4 ที่ยังมาแรงแม้จะเข้าสัปดาห์ที่ 6 ของการเข้าฉาย โดยทำรายได้ช่วงวันหยุดไป 5 ล้านดอลลาร์