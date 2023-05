ทูตออสเตรเลียเปิดทำเนียบฉลอง ‘วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก’ ชูเบื้องหลังงานผู้สื่อข่าว

เมื่อคืนวันที่ 2 พฤษภาคม สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้จัดงานเฉลิมฉลอง “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ซึ่งจะตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม เพื่อเป็นการเชิดชูเรื่องราวเบื้องหลังงานของผู้สื่อข่าวไทย ออสเตรเลีย และทั่วโลก โดยภายในงานมีการฉายวิดีโอถ้อยแถลงจากนายปีเตอร์ เกรสเตอ นักข่าวชาวออสเตรเลียที่ถูกจับกุมในประเทศอียิปต์เป็นเวลา 400 วันจากการต่อสู้เพื่อเสรีภาพสื่อ

ภายในงานดังกล่าวยังมีผู้ที่ทำงานในแวดวงสื่อมวลชนในประเทศไทย ผู้แทนจากรัฐบาลไทย สถานเอกอัครราชทูตต่างๆ หน่วยงานองค์การสหประชาชาติ ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เข้าร่วมงานด้วย

ดร.แอนเจลา แม็คโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ขึ้นกล่าวว่า “วันที่ 3 พฤษภาคม เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองหลักการพื้นฐานของเสรีภาพสื่อ เป็นโอกาสที่เราประเมินสถานการณ์เสรีภาพสื่อมวลชนรอบโลก เพื่อปกป้องเสรีภาพของสื่อมวลชนจากการถูกโจมตี และเพื่อรำลึกถึงผู้สื่อข่าวที่ได้สูญเสียชีวิตไปจากการปฏิบัติหน้าที่”

ดร.แอนเจลา ได้เน้นย้ำว่าเสรีภาพสื่อจะช่วยให้สถาบันต่าง ๆ ของภาครัฐมีความเข้มแข็งและตั้งรับปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น “เมื่อเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพสื่อถูกกดขี่ จะเกิดภัยคุกคามต่อเสรีภาพทั้งหมดทั้งมวลของเรา เสรีภาพของสื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและธรรมาภิบาล และช่วยให้สถาบันต่าง ๆ ของภาครัฐมีความเข้มแข็งและตั้งรับปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น” ดร.แอนเจลากล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ออสเตรเลียได้เป็นกระบอกเสียงสนับสนุนการปกป้องสื่อมวลชนและเสรีภาพในการแสดงออกในเวทีระดับโลกต่าง ๆ อาทิ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council) และออสเตรเลียยังเป็นสมาชิกกลุ่มระหว่างภูมิภาค เช่น กลุ่มพันธมิตรเพื่อเสรีภาพสื่อ (Media Freedom Coalition) และกลุ่มพันธมิตรยูเนสโกเพื่อความปลอดภัยของผู้สื่อข่าว (UNESCO Group of Friends on the Safety of Journalists) นอกจากนี้ออสเตรเลียเพิ่งผ่านพรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งช่วยปกป้องคุ้มครองผู้สื่อข่าวในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

ดร.แอนเจลากล่าวปิดท้ายว่าออสเตรเลียจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนประเทศไทยในการสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองโดยยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของเสรีภาพสื่อ