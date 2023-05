หนังเหนียว! ‘แจ็ก’ เจ้าของเพจวิจารณ์ รบ.ลาว ‘ขับเคลื่อนด้วยคีย์บอร์ด’ รอดตาย หลังถูกยิงระยะเผาขน

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม โดยอ้างอิงองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch (HRW) ว่า นายอนุสา หลวงสุพรม หรือ “แจ็ก” นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวลาว เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก “ขับเคลื่อนด้วยคีย์บอร์ด” รอดชีวิตหลังจากที่ถูกคนร้ายจ่อยิงถึง 2 นัดในระยะประชิด และกำลังเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล

ก่อนหน้านี้ หลายหน่วยงาน อาทิ HRW องค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) หนังสือพิมพ์ในประเทศลาว รวมถึงเพจขับเคลื่อนด้วยคีย์บอร์ด ต่างเผยแพร่ข่าวการเสียชีวิตของแจ็ก หลังจากที่มีรายงานว่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวลาวคนนี้ถูกยิงเข้าที่ศีรษะและลำตัวที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในกรุงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว เมื่อวันที่ 29 เมษายน

ขณะที่ในวันนี้ (4 พ.ค.) HRW กล่าวว่าได้รับการยืนยันจากครอบครัวของแจ็กและแหล่งข่าวอื่นๆ แล้วว่า เหยื่อของความรุนแรงทางการเมืองคนนี้ยังคงมีชีวิตอยู่และกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

“รายงานจากหลายแหล่งที่ระบุว่า “แจ็ก” อนุสา หลวงสุพรม เสียชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 29 เมษายนนั้น ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริง” HRW แถลง และว่า “ในตอนเย็นของวันที่ 3 พฤษภาคม ครอบครัวของนายอนุสาและแหล่งข่าวอื่นๆ ได้ยืนยันด้วยวาจาและหลักฐานภาพถ่ายว่าเขารอดชีวิตจากการถูกยิง และขณะนี้ได้รับการรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลแล้ว”

แถลงการณ์ของ HRW เกิดขึ้นหลังจากที่เพจขับเคลื่อนด้วยคีย์บอร์ด ซึ่งมีแจ็กเป็นแอดมินระบุว่า เขารอดชีวิตจากการถูกโจมตีนี้ สอดคล้องกับภาพที่ปรากฏบนสื่อโซเชียล ซึ่งทาง HRW ได้เผยแพร่ต่อ แสดงให้เห็นสภาพของชายหนุ่มที่มีบาดแผลจากการถูกยิงที่ใบหน้า ขณะกำลังนอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาล

Good news!

"Reports received from multiple sources that Anousa “Jack” Luangsuphom died on the way to the hospital after having been gunned down in the #Laotian capital Vientiane on April 29, 2023, proved to be false." https://t.co/dBt9o2hwqT

— Human Rights Watch (@hrw) May 4, 2023