สื่ออังกฤษ พึ่ง’นักอ่านปาก’อยากรู้ เจ้าชายแฮร์รี พูดอะไรบ้างในพิธีราชาภิเษกคิง ชาร์ลส์

แม้ไม่มีบทบาทสำคัญใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชายชาร์ลส์ที่ 3 พระราชบิดา ที่ผ่านไปเมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

แต่เจ้าชายแฮร์รี พระโอรสพระองค์เล็กขององค์ประมุแห่งสหราชอาณาจักร พระชันษา 38 ปีก็เป็นที่จับตาของสื่อทั่วโลก โดยเฉพาะสื่อในอังกฤษ ซึ่งสำนักข่าวเอพี รายงานว่า มีสื่อใหญ่ของอังกฤษบางเจ้า ถึงกับหันหน้าปรึกษา นักอ่านปากมืออาชีพ ให้ช่วยดูว่า เจ้าชายแฮร์รี ตรัสอะไรบ้าง ระหว่างอยู่ในพระราชพิธีครั้งยิ่งใหญ่ของพระราชบิดา

เดลี มิร์เรอร์ สื่อหัวสีดังของอังกฤษ รายงานว่า เจ้าชายแฮร์รีในชุดสูทสีดำสั่งตัด 3 ชิ้นจากดิออร์ (Dior ) เสด็จเข้าภายในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะเริ่มขึ้น และตรัสทักทายแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงบุคคลที่พบว่า เฮลโล ( hello), มอร์นิ่ง (morning) , ไนซ์ ทู ซี ยู ( nice to see you ) ซึ่งมีความหมายว่า สวัสดี และ ยินดีที่ได้พบกันอีก

และระหว่างร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ใช้เวลาราว 2 ชั่วโมง เจ้าชายแฮร์รี ยังร่วมกล่าว ก๊อด เซฟ เดอะ คิง หรือ พระเจ้าทรงคุ้มครองพระราชา ด้วย

ทั้งนี้เจ้าชายแฮร์รี พร้อมด้วย ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ หรือ เมแกน มาร์เคิล พระชายา ทรงขอลดบทบาทการทำหน้าที่สมาชิกราชวงศ์ระดับสูง ย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพร้อมพระโอรส พระธิดา ตั้งแต่ปี 2563 และมีประเด็นขัดแย้ง จนกลายเป็นรอยร้าวกับสมาชิกราชวงศ์ โดยเฉพาะกับพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และ เจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์ พระเชษฐา หลังจากเจ้าชายแฮร์รี และ พระชายา เคยออกมาให้สัมภาษณ์โจมตีราชวงศ์ และหนังสือ สแปร์ Spare หนังสือบันทึกความทรงจำที่เจ้าชายแฮร์รี เล่าถึงเรื่องราวความขัดแย้งกับพระบิดา พระเชษฐา