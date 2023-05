มาร์ธา สจ๊วร์ต อวดหุ่นในวัย ’81’ เป็นนางแบบอายุมากสุด ขึ้นปก Sports Illustrated

สำนักข่าวเอพีรายงานว่า มาร์ธา สจ๊วต นักธุรกิจหญิงและพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดัง ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในนางแบบชุดว่ายน้ำบนหน้าปกของนิตยสาร Sports Illustrated แม้ว่าขณะนี้เธอจะมีอายุ 81 ปีก็ตาม

สจ๊วตกลายเป็นนางแบบที่มีอายุมากที่สุดที่ได้ขึ้นหน้าปกนิตยสาร Sports Illustrated ฉบับชุดว่ายน้ำประจำปี ทุบสถิติของเมย์ มัสก์ แม่ของนายอีลอน มัสก์ อภิมหาเศรษฐีชื่อดังชาวสหรัฐ ที่ได้ขึ้นปกชุดว่ายน้ำในฉบับพิเศษเมื่อปีที่แล้วในวัย 74 ปี

สจ๊วตโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมว่า เธอหวังว่าหน้าปกนิตยสารฉบับนี้จะจุดประกายให้คนออกมาลองทำสิ่งใหม่ๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงใดของชีวิต

สจ๊วตยังได้โพสต์วิดีโอจากการสัมภาษณ์กับเอ็มเจ เดย์ บรรณาธิการของเอสไอ สวิมสูท บนช่องพอดแคสต์ของเธอ ซึ่งเผยให้เห็นภาพของสจ๊วตที่ไปถ่ายแบบที่สาธารณรัฐโดมินิกัน รวมถึงภาพของเธอขณะโผล่ขึ้นจากน้ำในชุดว่ายน้ำสีฟ้าและสวมแว่นกันแดด สจ๊วตกล่าวในการสัมภาษณ์ว่า “พวกเขาเทน้ำใส่หัวฉัน”

นางแบบคนอื่นๆที่ได้รับเลือกให้ขึ้นปกนิตยสารฉบับชุดว่ายน้ำประจำปีนี้ได้แก่ คิม เพทราส นักร้องสาวชาวเยอรมัน เมแกน ฟ็อกซ์ นักแสดงชื่อดังแห่งวงการฮอลลีวูด และบรูค นาเดอร์ นางแบบสาว

Thrilled to be on cover of the @SI_Swimsuit issue! I hope this cover inspires you to challenge yourself to try new things. Pick up on newsstands May 18th! #SISwimsuit #SISwim23 @ruvenafanador pic.twitter.com/DsRgLr6crK

— Martha Stewart (@MarthaStewart) May 15, 2023