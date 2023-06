ทีมงาน ‘เดอะ เคลลี คลาร์กสัน โชว์’ แฉถูกใช้งานหนัก ทำงานเหมือนตกนรก

หลังจาก เอลเลน ดีเจนเนอเรส พิธีกรดังชาวอเมริกันเคย ‘พัง‘ มาแล้ว หลังจากถูกทีมงานรายการ “ดิ เอลเลน ดีเจนเนอเรส โชว์” ออกมาแฉว่า ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมทั้งเรื่องค่าจ้าง และชั่วโมงการทำงาน กระทั่งทำให้รายการทอล์กโชว์ที่เคยได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นมาเป็นเวลายาวนาน 19 ปี ต้องปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2565

ล่าสุดรายการทอล์กโชว์ “เดอะ เคลลี คลาร์กสัน โชว์” ที่มี เคลลี คลาร์กสัน นักร้องชื่อดัง เจ้าของแชมป์รายการประกวดร้องเพลงเวทีอเมริกัน ไอดอล ซีซั่นแรก รับหน้าที่พิธีกร และเป็นรายการทอล์กโชว์ช่วงเดย์ ไทม์สทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซี ของสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม ก็ถูกทีมงานออกมาแฉว่า ถูกใช้งานหนัก และได้เงินค่าตอบแทนต่ำ

นิตยสารโรลลิง สโตน รายงานว่า มีพนักงานทั้งปัจจุบัน และที่ลาออกไปแล้วรวม 11 คน ออกมาให้ข่าวว่า มีโปรดิวเซอร์ของรายการเดอะ เคลลี คลาร์กสัน โชว์ หลายคนที่ทำตัวเหมือน ‘ปีศาจ’ และทำให้ชีวิตการทำงานของพวกเขาเหมือน ‘ตกนรก’ ทั้งถูกใช้ให้ทำงานเกินเวลา แต่ได้เงินค่าตอบแทนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

โรลลิง สโตน อ้างอดีตพนักงานที่ลาออกไปแล้วรายหนึ่งเล่าว่า “ฉันยังจำได้ถึงวันที่วิ่งขึ้นไปร้องไห้บนดาดฟัง ในหัวมีแต่คำถามเต็มไปหมดว่า ฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ย? ทำไมฉันถึงเอาตัวเองมาเจอเหตุการณ์แบบนี้?”

ขณะที่อดีตทีมงานอีกรายบอกว่า “เอ็นบีซีต้องปกป้องรายการอยู่แล้ว เพราะนี่เป็นรายการทำเงินให้สถานี แต่เคลลีไม่น่าจะรู้ว่าทีมงานไม่แฮปปี้กันอย่างไร”

ทั้งนี้ ในบรรดาทีมงานทั้งอดีตและปัจจุบันที่ออกมาแฉต่อสื่อ ยังไม่มีใครสักคนที่กล่าวหาเคลลี คลาร์กสัน มีแต่ชมว่าเธอเป็นคนดี น่ารัก

หลังจากเคลลีรู้ข่าว นักร้องและพิธีกรดังก็ออกมาโพสต์ไอจีเมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคมว่า “ตลอดเวลา 20 ปีที่อยู่ในวงการ ฉันทำทุกอย่างด้วยหัวใจ และด้วยความเชื่อว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ฉันรักทีมงาน เดอะ เคลลี คลาร์กสัน โชว์ และการได้รู้ว่ามีใครกำลังรู้สึกว่าเสียงของเขาไม่ได้รับการรับฟัง หรือถูกปฏิบัติแบบไม่ให้เกียรติ นั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้”

พร้อมกันนี้ คลาร์กสันยังให้คำมั่นว่า “ขณะที่เรากำลังเตรียมจะย้ายไปฝั่งอีสต์ โคสต์ ฉันยิ่งมีความมุ่งมั่นมากกว่าที่เคยที่จะให้คำมั่นต่อทีมงานของเราทั้งทีมงานที่กำลังจะย้ายไปที่นั่น และทีมงานใหม่ของเราที่นิวยอร์กว่าต้องได้สิ่งที่ดีที่สุด และใจกว้างที่สุดในการทำงาน โดยส่วนหนึ่งของการเดินหน้าสร้างสิ่งเหล่านั้น รวมถึงการฝึกอบรมการเป็นผู้นำให้แก่พนักงานระดับอาวุโสทุกคน รวมถึงตัวฉันเองด้วย”

นักร้อง พิธีกรดัง ยังให้คำมั่นว่า มีที่ว่างสำหรับการเติบโต ก้าวหน้าในหน้าที่การงานสำหรับทุกคน

ทั้งนี้ รายการเดอะ เคลลี คลาร์กสัน โชว์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซี เมื่อปี 2562 และได้รับความนิยมทันที โดยผู้ชมส่วนหนึ่งมาจากฐานแฟนคลับที่ติดตามเคลลี คลาร์กสัน มาตั้งแต่เธอได้แชมป์บนเวทีอเมริกัน ไอดอล เมื่อปี 2545

ตลอดเวลากว่า 4 ปี คลาร์กสันสัมภาษณ์แขกคนดังในรายการมาแล้วมากมาย รวมทั้งนางฮิลลารี คลินตัน อดีตสตรีหมายเลข 1 แห่งสหรัฐอเมริกา และดอลลี พาร์ตัน นักร้องดังวัย 77 นอกจากนั้นในรายการยังมีช่วง “Kellyoke” ที่คลาร์กสันจะนำเพลงดังของศิลปินคนอื่นมาร้องคัฟเวอร์ อย่างเช่นเพลง “Queen of the Night” ของ วิทนีย์ ฮิวส์ตัน, เพลง “Rolling in the Deep” ของ อะเดล และผลงานของศิลปินอื่นอีกหลายคน