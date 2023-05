กงลี่ ควงสามีร่วมงานหนังเมืองคานส์ ชมความสำเร็จ มิเชล โหย่ว สร้างกำลังใจให้นักแสดงเอเชีย

กงลี่ นางเอกดังชาวจีนวัย 57 ปี ชื่นชมความสำเร็จของ มิเชล โหย่ว นักแสดงชาวมาเลเซีย เชื้อสายจีน เจ้าของรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมทั้งจากเวทีออสการ์ และโกลเด้น โกลบส์ หรือลูกโลกทองคำปีนี้ จากภาพยนตร์เรื่อง Everything Everywhere All at Once ว่าได้สร้างกำลังใจแก่นักแสดงชาวเอเชีย

กงลี่ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวรอยเตอร์ ที่งานเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่ 76 ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม ซึ่งนางเอกดังระดับตัวแม่ของจีน เดินทางไปพร้อมกับ “ฌอง มิเชล จาร์” นักแต่งเพลงดังชาวฝรั่งเศส วัย 74 ปี สามีที่แต่งงานกันเกือบ 4 ปีว่า ” นับแต่เกิดการระบาด (โควิด-19)จนถึงตอนนี้ พูดกันตามจริง อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไม่สดใสเหมือนก่อน ดังนั้นรางวัลของเธอ (มิเชล โหย่ว) จึงเป็นกำลังใจอย่างหนึ่ง ”

กงลี่ เจ้าของผลงานสร้างชื่อให้เธออาทิ Red Sorghum และ Farewell my Concubine ยังพูดถึงความสำเร็จของมิเชล โหย่ววัย 60 ว่า “นับเป็นการเดินทางที่พิเศษอย่างยิ่ง และยาวนานมาก ดังนั้นจึงขอแสดงความยินดีต่อเธอด้วย เพราะฉันเองก็ถือว่านี่คือกำลังใจต่อเพื่อนนักแสดงชาวเอเชียคนอื่นๆที่จะก้าวเข้าสู่วงการนี้ “