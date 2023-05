นักวิทย์เผย ‘คลื่นความร้อนสูง’ ทำผู้คนกว่า 2,000 ล้าน เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตภายในศตวรรษนี้!

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงาน โดยอ้างอิงคำเตือนของนักวิจัยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมว่า นโยบายควบคุมภาวะโลกร้อนต่างๆ ในปัจจุบันจะทำให้ ของมวลมนุษยชาติหลายพันล้านคนหรือมากกว่า 1 ใน 5 เผชิญหน้ากับคลื่นความร้อนรุนแรงในระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตภายในสิ้นศศตวรรษนี้

Advertisment

นักวิทยาศาสตร์รายงานใน Nature Sustainability วารสารวิชาการด้านความยั่งยืนว่า อุณหภูมิพื้นผิวโลกกำลังจะปรับตัวสูงขึ้น 2.7 องศาเซลเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในปี 2100 ส่งผลให้ผู้คนกว่า 2 พันล้านคน หรือประมาณ 22% ของประชากรที่คาดคะเนทั่วโลกต้องอาศัยอยู่นอกเขตสภาพอากาศที่เหมาะสมแก่การดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์

โดยประเทศที่มีประชากรจำนวนมากซึ่งเผชิญกับความร้อนระอุในสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ อินเดีย ไนจีเรีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และปากีสถาน

Advertisement

“นี่เป็นการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบนพื้นผิวโลกอย่างลึกซึ้ง และอาจนำไปสู่การโยกย้ายสถานที่ที่ผู้คนอยู่อาศัยครั้งใหญ่” ทิม เลนตัน ผู้เขียนหลักของรายงานดังกล่าว และผู้อำนวยการจากสถาบันระบบโลกของมหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์ (the Global Systems Institute at the University of Exeter) กล่าว

ผลสำรวจของการวิจัยยังระบุอีกว่า การจำกัดภาวะโลกร้อนตามเป้าหมายไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ของความตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อปี 2015 จะลดจำนวนผู้ที่ตกอยู่ในความเสี่ยงข้างต้นลงอย่างมากให้เหลือน้อยกว่า 500 ล้านคน หรือประมาณ 5% ของประชากร 9.5 พันล้านคนที่น่าจะอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ในอีก 6 หรือ 7 ทศวรรษนับจากนี้ ขณะที่ภายใต้อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น 1.2 องศาเซลเซียสในปัจจุบันนี้ได้ทวีคูณความรุนแรงและระยะเวลาของคลื่นความร้อน ภัยแล้ง และไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้น หากไม่มีการปล่อยมลพิษคาร์บอนที่เกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลและป่าไม้ ซึ่ง 8 ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์

Advertisement

“ราคาของภาวะโลกร้อนมักแสดงออกมาในเชิงการเงิน แต่การศึกษาของเราเน้นให้เห็นถึงต้นทุนของมนุษย์ที่ไม่อาจรับมือกับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพอากาศได้” เลนตันกล่าว และว่า “ทุกๆ 0.1 องศาเซลเซียสของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเหนือระดับในปัจจุบัน จะทำให้ผู้คนอีกประมาณ 140 ล้านคนจะต้องเผชิญกับความร้อนที่เป็นอันตราย”

ทั้งนี้ เกณฑ์สำหรับ “ความร้อนที่เป็นอันตราย” ที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี (MAT) ที่ 29 องศาเซลเซียส โดยภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นทุกหนทุกแห่ง แต่ในภูมิภาคที่อุณหภูมิเฉียดเส้นตาย 29 องศาเซลเซียส มีความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตที่สูงกว่า