ช่วงสำคัญในชีวิต ทีน่า เทอร์เนอร์ ราชินีร็อกแอนด์โรล ผู้สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้หญิงผิวสี

การจากไปของ ‘ทีน่า เทอร์เนอร์‘ ราชินีร็อกแอนด์โรลชาวอเมริกันในวัย 83 ปีหลังจากต่อสู้กับปัญหาสุขภาพหลายอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มะเร็ง หัวใจวาย และไตวาย สร้างความเสียใจ อาลัยแก่แฟนเพลงทั่วโลก

Advertisment

ลิซา ไลแอน หญิงผิวสีชาวอเมริกันวัย 56 ปี จากรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา เล่าทั้งน้ำตาถึงอิทธิพลของทีน่า เทอร์เนอร์ที่มีต่อชีวิตของเธอว่า เพราะภาพยนตร์เรื่อง Mad Max Beyond Thunderdome เมื่อปี 2528ที่เทอร์เนอร์ รับบทเป็น คุณป้าเอ็นทิตี “เธอทั้งดุดัน เข้มแข็ง และทรงพลัง และสิ่งเหล่านั้นยังคงอยู่ในตัวฉัน เพราะในฐานะเด็กผิวสีคนหนึ่งที่ไม่เคยมีใครเป็นต้นแบบให้ยึดเหนี่ยวในชีวิตจริง สิ่งเหล่านั้นมันอยู่กับฉันตลอดหลายปีที่ผ่านมา “

ขณะที่สำนักข่าวเอเอฟพี ได้รวบรวมช่วงเวลาสำคัญในชีวิตราชินีร็อกแอนด์โรล ผู้เป็นตำนานระดับโลกไว้ดังนี้

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2482 ลืมตาดูโลกในชื่อ แอนนา เม บูลล็อก ที่รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ในครอบครัวชาวไร่ที่ยากจน และเริ่มรักการร้องเพลงจากการเป็นคณะนักร้องประสานเสียงที่โบสถ์แถวบ้าน

Advertisement

ปี 2499 ได้พบกับ ไอค์ เทอร์เนอร์ นักดนตรีแนวอาร์ แอนด์ บี ที่เมืองเซนต์ หลุยส์ รัฐมิสซูรี ต่อมาจึงเข้าร่วมวงดนตรี Kings of Rhythm ของไอค์ เทอร์เนอร์

ปี 2503 ไอค์ เปลี่ยนชื่อให้ แอนนา เม บูลล็อก เป็น ทีน่า เทอร์เนอร์ และทั้งคู่ได้ร่วมทำผลงานเพลงด้วยกันในชื่อ Ike & Tina Turner Revue โดยตลอดกว่า 15 ปีทั้งสองมีผลงานเพลงติดชาร์ตถึง 25 เร็คคอร์ด

Advertisement

ปี 2505 ทีน่า และไอค์ แต่งงานกันที่เมืองติฮัวนา ประเทศเม็กซิโก

ปี 2521 ทีน่า และ ไอค์ เทอร์เนอร์ หย่าขาดกัน

ปี 2527 ทีน่า ออกอัลบัมเดี่ยวครั้งแรก”Private Dancer” โดยในอัลบัมนี้มีเพลง What’s Love Got To Do With It ที่ประสบความสำเร็จท่วมท้น และทำให้ทีน่าได้ 2 รางวัลแกรมมี จาก 8 รางวัลที่ได้เข้าชิง

ปี 2528 แสดงภาพยนตร์เรื่อง Mad Max Beyond Thunderdrome ร่วมกับ เมล กิ๊บสัน

ปี 2529 ออกหนังสือประวัติชีวิตไอ, ทีน่า (I, Tina) แฉชีวิตคู่ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง ถูกไอค์ ผู้เป็นสามีทำร้ายตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน และกลายเป็นหนังสือติดอันดับขายดี

ปี 2536 ภาพยนตร์เรื่อง What’s Love Got To Do With It ที่สร้างจากชีวิตจริงของทีน่า เทอร์เนอร์ ออกฉาย ได้ แองเจลา บาสเซ็ตต์ รับบทเป็น ทีน่า เทอร์เนอร์

ปี 2556 ทีน่าได้เป็นพลเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ และแต่งงานกับ เออร์วิน บาค โปรดิวเซอร์ดนตรีชาวเยอรมัน

ปี 2560 เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ซึ่ง เออร์วิน บาค สามีเป็นผู้สละไตข้างหนึ่งให้

ปี 2561 เครก ลูกชายคนโตของ ทีน่า เทอร์เนอร์ ฆ่าตัวตายในวัย 59 ปี

ปี 2565 ทีน่า สูญเสีย รอนนี ลูกชายอีกคนจากอาการแทรกซ้อนของโรคมะเร็งลำไส้ ในวัย 62 ปี ,ทีน่ายังมีลูกอีก 2 คน