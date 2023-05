เซลีน ดิออน แจ้ง ‘ยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ต’ ในยุโรปกว่า 40 รอบ ด้วยปัญหาสุขภาพ

รอยเตอร์ รายงาน เซลีน ดิออน นักร้องดังชาวแคนาดา โพสต์ไอจีเมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม ประกาศยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ต Courage World Tour ที่ยังเหลืออยู่อีก 42 รอบใน 7 เมืองของยุโรป ที่จะมีขึ้นปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้ และอีก 17 เมืองในช่วงฤดูไบไม้ผลิปี 2567 เนื่องจากอาการป่วยด้วยโรค stiff-person หรือโรคตัวแข็งเกร็ง ที่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงคอนเสิร์ตของเธอ

ประกาศล่าสุดของดิออนมีขึ้นหลังจาก 4 เดือนก่อนหน้านี้ นักร้องดังวัย 55 ออกมาแจ้งข่าวแก่แฟนเพลงว่า เธอได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคตัวแข็งเกร็ง โรคหายากเกี่ยวกับการความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบเพียง 1 ในล้านคน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการร้องเพลง ทำให้ต้องยกเลิกหรือ เลื่อนทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วครั้งหนึ่ง

กระทั่งเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม ดิออน ซึ่งโด่งดังเป็นที่รู้จักจาก My Heart Will Go On เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไททานิค ได้โพสต์ไอจีว่า “ฉันเสียใจที่ทำให้พวกคุณทุกคนผิดหวังอีกครั้ง ฉันพยายามหนักมากที่จะทำให้ตัวเองกลับมาแข็งแรง แต่การทัวร์คอนเสิร์ตสามารถเป็นเรื่องยากลำบากมาก แม้เมื่อคุณอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100%”

ข่าวว่า สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตรอบดังกล่าวทั้งหมดสามารถขอรับเงินคืนได้