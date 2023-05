เจ้าหน้าที่อินเดีย ถูกสั่งพักงาน หลังเซลฟี่แล้วทำมือถือตก เลยสูบน้ำออกจากเขื่อนค้นหา

เจ้าหน้าที่อินเดียถูกสั่งพักงาน หลังเซลฟี่แล้วทำมือถือตก เลยสูบน้ำออกจากเขื่อนหา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม บีบีซี รายงานว่า เจ้าหน้าที่รัฐรายหนึ่งในอินเดีย ถูกสั่งพักงาน หลังจากเขาสั่งให้ระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำออก เพื่อหาโทรศัพท์มือถือของเขา

การสูบน้ำออกครั้งนี้ ใช้เวลา 3 วัน ในการสูบน้ำหลายล้านลิตรออกจากเขื่อน หลังจากที่ นายราเชษฐ วิศวะ เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายตรวจสอบอาหารของอินเดีย ทำมือถือตกขณะเซลฟี่ ซึ่งหลังจากพบโทรศัพท์ ก็พบว่ามือถือมีน้ำขังเยอะเกินกว่าจะใช้งานได้

นายวิศวะอ้างว่า มีข้อมูลของรัฐบาลที่ละเอียดอ่อน และจำเป็นต้องเรียกคืน แต่เขาถูกกล่าวหาว่า ใช้ตำแหน่งในทางที่ผิด

โทรศัพท์ที่ตกลงไปนั้นยี่ห้อ Samsung มีมูลค่าราวๆ 4 หมื่นบาท ครั้งแรก นักประดาน้ำในพื้นที่หาไม่เจอ เขาถึงจ่ายเงินซื้อเครื่องสูบน้ำไปใช้

In #Chhattisgarh, an officer's I-phone fell into a dam reservoir. Two pumps of 30 horsepower, ran 24 hrs, and pumped out-hold your breath- 21 lakh litres of #water, this water could have irrigated 1,500 acres of land, & this is when "there is severe shortage of water i the area ! pic.twitter.com/vBSol7EafS

