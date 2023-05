เสียงยินดีลั่นฮอลล์ สุนัขช่วยเหลือ รับประกาศ เคียงข้างเจ้าของ ในงานรับปริญญา

เป็นเรื่องราวเรียกรอยยิ้ม เมื่อเจ้าจัสติน สุนัขช่วยเหลือคนพิการ ได้รับประกาศนียบัตรของมันเอง จากอธิการบดี Seton Hall University

โดยกลายเป็นไวรัล เมื่อมหาวิทยาลัยได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นภาพช่วงเวลา โจเซฟ ไนร์ อธิการบดี ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับจัสติน สุนัขช่วยเหลือของเกรซ มาริอานี ที่ขึ้นไปรับปริญญาพร้อมกับเจ้าของ ในซีตัน ฮอลล์

ขณะที่ผู้ชมในฮอลล์ได้ปรบมือและส่งเสียงเชียร์เมื่อมันรับเอกสารที่ม้วนไว้ เฉลิมฉลองให้กับการช่วยเหลือของมัน ที่ไม่เพียงช่วยเกรซ แต่ยังเข้าเรียนทุกชั้นในช่วงเวลาที่เธอเข้าเรียน

พร้อมอธิบายว่า จัสตินเป็นสุนัขวัย 6 ปี พันธุ์ผสม ลาบราดรอ-โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ สำหรับเจ้าของของมัน สำเร็จการศึกษาด้าน การศึกษา และอยากจะสอนเด็กๆ ชั้นประถมศึกษา และการศึกษาแบบพิเศษ ซึ่งเธอได้รับเจ้าจัสตินมาจาก Canine Companions for Independence องค์กรไม่แสวงหากำไรในลองไอส์แลนด์

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตจบใหม่ 2,337 คน และหากนับรวมจัสติน ก็จะกลายเป็น 2,338 คนพอดี

Justin is a six-year-old Yellow Lab/Golden Retriever Mix that Grace received from @canineorg. Grace graduated with a B.S. in Education, Magna Cum Laude, and wants to teach elementary education and special education. https://t.co/ynWJNCT6yS

— Seton Hall (@SetonHall) May 24, 2023