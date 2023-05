สหรัฐโวย บินรบจีนบินโฉบตัดหน้าเครื่องบินลาดตระเวนมะกันเหนือทะเลจีนใต้

สำนักข่าวเอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานว่า กองทัพสหรัฐเผยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ว่าเครื่องบินรบของจีนได้บินเข้ามาใกล้กับเครื่องบินลาดตระเวนของสหรัฐ ขณะบินปฏิบัติการอยู่เหนือทะเลจีนใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้นักบินของสหรัฐต้องนำเครื่องบินผ่านกระแสลมวน

กองบัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา (USINDOPACOM) ระบุว่า เครื่องบินรบ เจ-16 ของจีน ได้บินตรงเข้ามาที่บริเวณด้านหน้าของเครื่องบิน อาร์ซี-135 ของสหรัฐในระยะ 400 ฟุต (121.9เมตร) ขณะบินปฏิบัติการตามปกติเหนือทะเลจีนใต้ในน่านฟ้าสากลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (26 พ.ค) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ภาพวิดีโอแสดงให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่เครื่องบินรบลำหนึ่งบินตัดหน้าเครื่องบินลาดตระเวนของสหรัฐ โดยห้องนักบินของเครื่องบินสหรัฐสั่นไหวเนื่องจากเจอกับกระแสลมวนจากเครื่องบินของจีน

เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่า การสกัดกั้นทางอากาศและการเผชิญหน้าทางทะเลที่มีความเสี่ยงจากเครื่องบินและเรือของจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือการคำนวณผิดพลาด โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เครื่องบินของกองทัพจีนได้บินเข้าใกล้กับเครื่องบินของกองทัพสหรัฐในระยะ 10 ฟุต (3 เมตร) ทำให้เครื่องบินของสหรัฐต้องหักหลบเพื่อเลี่ยงการชนกันกลางอากาศในน่านฟ้าสากล

นายหลิว เผิงหยู โฆษกของสถานทูตจีน ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไม่ได้ให้ความเห็นถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ แต่กล่าวว่า สหรัฐมักส่งเครื่องบินและเรือเพื่อทำการสอดแนมจีนอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อความมั่นคงแห่งชาติของจีน “จีนเรียกร้องให้สหรัฐหยุดการยั่วยุที่เป็นอันตรายเช่นนี้ และหยุดหันเหความผิดไปที่จีน” นายเผิงหยูกล่าว

การออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มีขึ้นเพียง 1 วัน หลังกระทรวงกลาโหมสหรัฐเผยว่าจีนได้ปฏิเสธคำเชิญของสหรัฐ ในการให้นายลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ มีการพบกับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนในระหว่างการประชุมด้านความมั่นคงแชงกรีลา ไดอะล็อก ที่ประเทศสิงคโปร์ ที่จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้

A Chinese fighter jet conducted what U.S. military officials called an aggressive midair intercept of an American surveillance plane as it flew over the South China Sea on Friday, the latest in a series of incidents in the region between the two powers. https://t.co/AwQUbsIf67 pic.twitter.com/pbjKiEhWFP

— TIME (@TIME) May 31, 2023