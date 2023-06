สื่อนอกตีข่าว ‘ชิฟู’ ตกตึก 6 ชั้น ไร้บาดแผล ชาวญี่ปุ่นแห่ทวิตนับหมื่น เอ็นดู ‘แมวอ้วน’ ชาวเน็ตแซวอย่าบูลลี่น้อง

สืบเนื่องจากกรณี ‘ชิฟู’ แมวน้ำหนัก 8.5 กิโลกรัม ตกจากคอนโดชั้น 6 ลงสู่หลังรถจนกระจกแตก แต่ไม่มีอาการบวมหรือช้ำในใดๆ มีเพียงแค่เล็บหลุด 2 นิ้ว และเป็นห้อเลือดเท่านั้น

จากกรณีดังกล่าว สื่อต่างประเทศได้ตีข่าวของเจ้าแมวอ้วนออกไปอย่างกว้างขวาง อาทิ SAYS สื่อจากประเทศมาเลเซีย โดยในเนื้อข่าวบางส่วนใช้คำว่า Creating a giant hole (ทำให้เกิดหลุมยักษ์) โดยมีคนร่วมเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจมากมาย เช่น Because it’s a freaking fat cat with lots of fat that act like cushion, The bones are protected (เพราะน้องคือแมวอ้วนที่มีไขมันเยอะจนเหมือนเป็นเบาะ กระดูกเลยได้รับการปกป้อง), I can’t stop laughing at the “giant hole” word (ฉันหยุดหัวเราะกับคำว่าหลุมยักษ์ไม่ได้), Now, I know why they called him Shifu! (ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมถึงเรียกเขาว่าชิฟู!)

นอกจากนี้ เพจญี่ปุ่นเบาเบา ได้แปลข้อความจากทวิตเตอร์ของชาวญี่ปุ่นที่มีผู้รีทวีตแล้วราว 2 หมื่นครั้ง โดยมีการใช้คำว่า ‘เดบุเนโกะ’ แปลว่า ‘แมวอ้วน’ ตกจากคอนโดชั้น 6 ลงมาทะลุกระจกหลังรถแตก รอดตายแบบไร้บาดแผล @กรุงเทพ ด้านคอมเมนต์ หลายความคิดเห็นบอกว่าดีใจที่แมวไม่เป็นอะไร บางคนก็แซวรูปน้องว่าหน้าตาเหมือนไม่รู้ว่าตัวเองก่อเรื่องอะไรลงไป